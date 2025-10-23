Icon Menü
Neugablonz: Unbekannte sprengen Kürbis vor Haustür - Polizei sucht Zeugen

Polizei sucht Zeugen

Schreck schon vor Halloween: Unbekannte sprengen Kürbis an einer Haustür

Plötzlich rumpelt es an der Haustür: Unbekannte warfen in Neugablonz einen Böller in einen Kürbis vor einem Einfamilienhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Allgäuer Zeitung
    In Neugablonz sprengten Unbekannte einen Kürbis, der vor einer Haustür stand.
    In Neugablonz sprengten Unbekannte einen Kürbis, der vor einer Haustür stand. Foto: Laurent Gillieron, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen Kürbis in Neugablonz gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, stand dieser vor einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Nähe der Friedlandstraße.

    Um ihn zu zerstören, warfen die Täter einen Feuerwerkskörper in den Kürbis, der daraufhin explodierte.

    Gesprengter Kürbis in Neugablonz - Polizei sucht Zeugen

    Laut Polizeibericht wurden weder Personen verletzt, noch kam es zu Schäden am Haus. Wer den Vorfall rund um den gesprengten Kürbis beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341 933-0 melden.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Kaufbeuren

