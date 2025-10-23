Schreck schon vor Halloween: Unbekannte sprengen Kürbis an einer Haustür

Unbekannte haben am Mittwochabend (22.10.2025) einen Kürbis in Neugablonz gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, stand dieser vor einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Nähe der Friedlandstraße.

Um ihn zu zerstören, warfen die Täter einen Feuerwerkskörper in den Kürbis, der daraufhin explodierte.

Gesprengter Kürbis in Neugablonz - Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeibericht wurden weder Personen verletzt, noch kam es zu Schäden am Haus. Wer den Vorfall rund um den gesprengten Kürbis beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341 933-0 melden.

