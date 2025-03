Wer ist der Spieler der Saison beim ESVK?

Das war wahrlich keine DEL2-Spielzeit des ESV Kaufbeuren für zarte Gemüter. Die Leistungen waren nicht berauschend, weshalb Spieler, Trainer und Geschäftsführer vor, vor allem während, aber auch nach der Saison gehen mussten. Und in der der Abstieg in einem Serienkrimi erst im letzten Spiel der ersten Playdown-Runde gegen die Selber Wölfe vermieden wurde. Aber das alles mit permanent verletzten Spielern. Und die stehen jetzt trotzdem zur Wahl – nämlich zum Spieler der Saison.

20 Spiele sind Pflicht: Jakob Peukert fällt raus

Wie üblich fallen alle Sportler raus, die in der Saison – inklusive Playdowns – weniger als 20 Spiele gemacht haben. Deshalb steht auch Jakob Peukert nicht zur Wahl, der zuletzt ansprechende Leistungen gezeigt hatte. Gerade so hat es aber Jonas Fischer in die Wertung gepackt, der durch vier Playdown-Einsätze auf insgesamt 20 Spiele kommt. Von den Youngstern fällt wiederum Bence Farkas (4) raus – und alle Keeper hinter Daniel Fießinger: Rihardis Babulis (4), Michael Karg (1) und Leon Doubrawa (0). Ebenso ist Jakob Weber (2) vom Kooperationspartner Red Bull München nicht dabei – und Ryan Valentini: Der Kanadier schlug bei sechs Spielen mit acht Scorer-Punkten ein – um dann verletzt auszufallen.

Von zwei Ausfällen ist einer dabei

Ein Totalausfall war hingegen Königstransfer Cole Sanford, der nach der Vorbereitung schon wieder die Segel strich. Vorzeitig ging zwar auch Premysl Svoboda getan, aber er hatte immerhin 33 Spiele für den ESVK gemacht.

Sami Blomqvist und Jacob Lagacé - zwei Titelträger im Rennen

Ebenso mit dabei sind auch zwei Athleten, die schon mal die Wahl gewonnen haben: Der jetzt verletzte Sami Blomqvist, Goldhelm in der regulären Saison, und der langzeitverletzte Jacob Lagacé, der in der Saison sein Comeback gefeiert hat. Viele der Spieler, die heuer zur Wahl stehen, werden nächste Saison nicht mehr im Kader sein. Natürlich ist die Vorsaison mit den famosen Playoffs bis ins Halbfinale – und der dramatischen Viertelfinalserie gegen den EV Landshut - nicht mehr der Maßstab. Aber zu bedenken ist, dass viele Spieler vor allem am Ende der Saison mit Verletzungen aufgelaufen sind, mit denen sie eher ins Krankenhaus als auf die Eisfläche gehörten. Und wie wandelbar es in der engen DEL2 zugeht, zeigt auch, dass drei der Halbfinalisten aus der Vorsaison, heuer in den Playdowns gespielt haben.

Abstimmung ab sofort

Die Wahl des Spielers der Saison geschieht einerseits durch das Online-Voting der Fans. Andererseits hat auch die Jury der AZ mit Sportredakteur Markus Frobenius sowie den beiden Experten und Freien Mitarbeitern Thomas Schreiber und Manuel Weis eine gewichtige Stimme: Herangezogen werden jeweils die Top drei der genannten Spieler. Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt: Der jeweils Erstplatzierte erhält drei Punkte, für den Zweiten gibt es zwei und für den Dritten einen Zähler. Wer die meisten Punkte erreicht, gewinnt die Wahl. Stimmen Sie für Ihren Spieler der Saison ab – ab sofort bis einschließlich Mittwoch, 2. April: