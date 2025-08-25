Tödlicher Unfall: Polizei sucht nach weiter nach mutmaßlichem Verursacher

Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der als Fahrer einen tödlichen Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Kaufbeuren-Neugablonz verursacht haben soll. Nach der Kollision, bei der im anderen Wagen ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben kam und mehrere Mitfahrer in beiden Fahrzeugen verletzt wurden, war der Verdächtige zu Fuß geflohen. „Die Fahndung läuft weiter“, sagte eine Polizeisprecherin am späten Montagnachmittag. Unklar ist, ob und wie schwer der Mann selbst verletzt ist.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis