Polizei Fahndung: Tödlicher Unfall in Kaufbeuren, Fahrer weiter flüchtig

20-Jähriger stirbt bei Unfall in Kaufbeuren

Tödlicher Unfall: Polizei sucht nach weiter nach mutmaßlichem Verursacher

Auch am Montag hat die Polizei nach eigenen Angaben keinen Hinweis, wo sich der flüchtige mutmaßliche Verursacher eines tödlichen Unfalls in Kaufbeuren aufhält.
Von Alexander Vucko
    In diesem BMW starb der 20-Jährige nach einem schweren Unfall in Kaufbeuren.
    In diesem BMW starb der 20-Jährige nach einem schweren Unfall in Kaufbeuren. Foto: Alexander Vucko

    Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der als Fahrer einen tödlichen Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Kaufbeuren-Neugablonz verursacht haben soll. Nach der Kollision, bei der im anderen Wagen ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben kam und mehrere Mitfahrer in beiden Fahrzeugen verletzt wurden, war der Verdächtige zu Fuß geflohen. „Die Fahndung läuft weiter“, sagte eine Polizeisprecherin am späten Montagnachmittag. Unklar ist, ob und wie schwer der Mann selbst verletzt ist.

