50 Jahre Familienhilfe in Kaufbeuren – KJF lädt zum Jubiläumsvortrag über Gefühle ein

Seit 1975 steht die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Familien in Kaufbeuren und dem Ostallgäu zur Seite. Kommende Woche feiert die Beratungsstelle ihr 50-jähriges Bestehen – ein halbes Jahrhundert Unterstützung und Begleitung von Eltern, Kindern, Jugendlichen.

Beratung unabhängig von Religion und Herkunft

Die Beratungsstelle arbeitet vertraulich und kostenfrei – unabhängig von Religion, Herkunft oder Lebensform. Zum Angebot gehören unter anderem Kurse für getrennt lebende Eltern, für Eltern von Jugendlichen sowie Kooperationen mit den Familienstützpunkten.

Im Mittelpunkt des Jubiläums steht das Thema „Gefühle“. Dieser Schwerpunkt sei das Herzstück der täglichen Beratungsarbeit, sagt Martina Kokorsch, die die Beratungsstelle seit 21 Jahren leitet. Schon Babys drücken Gefühle aus – durch Lächeln, Weinen oder indem sie Nähe suchen. Wenn Eltern diese frühen Emotionen wahrnehmen und ernst nehmen, lernen Kinder, dass sie sich auf ihre Bezugspersonen verlassen können. Sie entwickeln Vertrauen und emotionale Sicherheit – Grundlagen, die sie durchs Leben tragen.

Gefühle können Eltern herausfordern

Doch nicht immer ist der Umgang mit starken Gefühlen einfach. Eltern stehen häufig vor der Herausforderung, Wut, Angst oder Trauer bei ihren Kindern zu begleiten, ohne selbst überfordert zu sein. Hier setzt die Arbeit der KJF Erziehungsberatung an: Sie hilft, Gefühle zu verstehen, Konflikte zu lösen und Beziehungen zu stärken.

Kostenloser Vortrag – jetzt anmelden

Darum geht es auch im Fachvortrag von Dr. Julia Berkic vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz. Zum Jubiläum lädt die Beratungsstelle die Öffentlichkeit dazu am Montag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr ins Stadttheater Kaufbeuren ein. Der Vortrag „Bindung stärken – Emotionen regulieren“ richtet sich an Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle Interessierten, die mehr darüber erfahren möchten, wie emotionale Bindung und der Umgang mit Gefühlen das Familienleben prägen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Anmeldung zum Vortrag per E-Mail an: vorstand@kjf-augsburg.de

