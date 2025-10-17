Icon Menü
SEK-Einsatz aktuell heute (17. Oktober) in Kaufbeuren – Polizei sperrt Wohngebiet weiträumig ab

SEK auf Anfahrt

Großeinsatz der Polizei in Kaufbeurer Wohngebiet – was wir aktuell wissen

In einem Wohngebiet in Kaufbeuren läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt. Laut Polizei ist ein SEK unterwegs.
    Aktuell kommt es in Kaufbeuren zu einem Großeinsatz der Polizei.
    Aktuell kommt es in Kaufbeuren zu einem Großeinsatz der Polizei. Foto: Nikolas Schäfers

    Aktuell kommt es im Auerbergweg in Kaufbeuren zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando aus München befindet sich laut Polizeiangaben auf Anfahrt.

    Die Polizei hat ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig abgesperrt.
    Die Polizei hat ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig abgesperrt. Foto: Nikolas Schäfers

    Was sich in dem Mehrfamilienhaus abspielt, ist aktuell noch unklar. Laut der Einsatzzentrale der Polizei soll aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen. Das Mehrfamilienhaus im Kaufbeurer Süden ist weiträumig abgesperrt.

    Stand: 18.25 Uhr. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

