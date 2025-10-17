Großeinsatz der Polizei in Kaufbeurer Wohngebiet – was wir aktuell wissen

Aktuell kommt es im Auerbergweg in Kaufbeuren zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando aus München befindet sich laut Polizeiangaben auf Anfahrt.
Was sich in dem Mehrfamilienhaus abspielt, ist aktuell noch unklar. Laut der Einsatzzentrale der Polizei soll aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestehen. Das Mehrfamilienhaus im Kaufbeurer Süden ist weiträumig abgesperrt.
Stand: 18.25 Uhr. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren
- Einwohner: 48.155 (31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Stefan Bosse (CSU)
- Lage: 678 Meter ü. NHN
- Fläche: 40,02 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kaufbeuren: Stadtmuseum Kaufbeuren, Eishockey-Team ESV Kaufbeuren (DEL2), Fünfknopfturm, Kunsthaus Kaufbeuren, Brauereiberg, Fliegerhorst Kaufbeuren
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kaufbeuren: Tänzelfest, Altstadtsommer
- Homepage: www.kaufbeuren.de
