SEK-Einsatz aktuell heute (17. Oktober) in Kaufbeuren – eine Person festgenommen

Großeinsatz in Kaufbeuren

SEK-Einsatz in Kaufbeurer Wohngebiet beendet – Person festgenommen

In einem Wohngebiet in Kaufbeuren lief am Freitagabend ein Großeinsatz der Polizei. Ein Spezialkommando rückte dabei in ein Mehrfamilienhaus ein. Was wir aktuell wissen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Großeinsatz der Polizei in Kaufbeuren: Im Auerbergweg waren am Freitagabend zahlreiche Beamte im Einsatz.
    Großeinsatz der Polizei in Kaufbeuren: Im Auerbergweg waren am Freitagabend zahlreiche Beamte im Einsatz. Foto: Nikolas Schäfers

    Großeinsatz der Polizei in Kaufbeuren am heutigen Freitagabend: Gegen 18 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in den Kaufbeurer Süden aus - auch das SEK war vor Ort.

    Laut ersten Informationen der Polizei soll von einer mutmaßlich bewaffneten Person eine nicht näher genannte Bedrohung ausgegangen sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei aber nicht.

    Kaufbeuren: Großeinsatz der Polizei am Freitagabend

    Daraufhin rückten dutzenden Polizeifahrzeuge und Einsatzkräfte in den Bereich um den Bienenberg in Kaufbeuren aus. Rund um ein Mehrfamilienhaus im Auerbergweg sperrten die Beamten weiträumig ab. Kaufbeurer Anwohner berichteten unterdessen von lauten Sirenen und viel Blaulicht im Süden der Stadt.

    Kurz nach 19 Uhr traf zudem ein Sondereinsatzkommando aus München ein und rückte in das betreffende Haus vor. Das SEK wurde aus Sicherheitsgründen hinzugezogen, wie es seitens der Polizei heißt.

    Blaulicht und Sirenen in Kaufbeuren: SEK-Einsatz in Wohngebiet

    Gegen 20 Uhr verließen die Spezialkräfte das Gebäude mit einer festgenommenen Person. Der Einsatz im Kaufbeurer Süden war damit beendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

    Die Polizei sperrte den Bereich um ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig ab.
    Die Polizei sperrte den Bereich um ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig ab. Foto: Nikolas Schäfers

    Zum genauen Verlauf des Einsatzes war von der Polizei am späten Freitagabend noch nichts Konkretes zu erfahren. Als Ursache für den Großeinsatz der Polizei und des Spezialkommandos wurde jedoch ein psychischer Ausnahmezustand genannt.

    Weitere Informationen zum Einsatz will die Polizei am Samstag bekanntgeben.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren

