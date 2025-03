Sperrung der B12 zwischen Kaufbeuren und Altdorf steht an

Die B12 wird am Montag, 17. März, ab 8.30 Uhr von der Anschlussstelle Kaufbeuren bis Altdorf für den Verkehr in Fahrtrichtung Kempten gesperrt. Das teilte das Staatliche Bauamt Kempten mit. An diesem Tag finden Baugrunderkundungen im Zuge des geplanten Ausbaus statt, die voraussichtlich bis 20 Uhr dauern.

So wird der Verkehr während der B12-Sperrung umgeleitet

Autofahrer fahren in Kaufbeuren von der B12 ab, durch die Stadt in Richtung B16 nach Biessenhofen und von dort bei der Anschlussstelle Altdorf wieder auf die B12.

Lastwagen mit einer Höhe über 3,60 Meter sollen folgende Umleitung nutzen: ab der Abfahrt Kaufbeuren durch die Stadt, über die St 2055 und die OAL 7 zur Ortsumfahrung Ruderatshofen, dann weiter über die OAL 10 bis zur Anschlussstelle Geisenried und dort wieder auf de B12.

Die Umleitung wird vor Ort ausgeschildert, wie das Staatliche Bauamt Kempten mitteilt.