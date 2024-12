Drei Verletzte und mehrere beschädigte Autos bei Unfall in Kaufbeuren

In Kaufbeuren ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Unfall mit drei Verletzten und zahlreichen beschädigten Autos gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kam ein Auto aus bislang unbekannter Ursache im Kreisverkehr in der Füssener Straße von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr, beschädigte dort drei Fahrzeuge und stieß schließlich in den Zaun eines Parkhauses. Neben den Autos, die im fließenden Verkehr Schäden davontrugen, wurden auch zwei geparkte Autos gerammt.

Icon Galerie 7 Bilder Am frühen Donnerstagabend kommt ein Auto in Kaufbeuren von der Straße ab - und beschädigt mehrere Fahrzeuge. Drei Menschen werden verletzt.

Laut erster Auskunft der Einsatzzentrale wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand schwer verletzt. Drei Menschen trugen demnach leichte Verletzungen davon. Die Straße ist zwischenzeitlich gesperrt worden.