Warum es für Autofahrer in Kaufbeuren nun ganz dick kommt

Zwei große Straßenbauprojekte werden die Autofahrer in Kaufbeuren in nächster Zeit stark beschäftigten. Fest steht nun, dass von Ende März an die Augsburger Straße im Bereich der neuen Bahnbrücke für noch ausstehende Straßenausbauarbeiten monatelang gesperrt wird. Neu gebaut werden muss auch die marode 65 Jahre alte Wertach-Brücke in der Neugablonzer Straße. Einen Zeitplan dafür gibt es jedoch noch nicht.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neugablonzer Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis