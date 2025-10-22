Vor dem Derby: SVK-Trainer Günes im Interview

Am Freitagabend (19 Uhr) steigt in Germaringen das Bezirksliga-Derby zwischen der SVO (3.) und der SpVgg Kaufbeuren (11.). Für beide Fußball-Teams ist das Match zugleich der Abschluss der Hinrunde. Wie fällt das Zwischenfazit von Kaufbeuren-Trainer Manuel Günes (47) aus?

Am kommenden Wochenende endet die Hinrunde in der Bezirksliga. Welche Note geben Sie Ihrem Team?

GÜNES: Noch vor drei oder vier Wochen hätte ich eine 2-3 gegeben. Jetzt sind wir schon eine Note schlechter. Wir machen einfach zu wenig aus unseren Chancen. Wir belohnen uns nicht für unsere gute Arbeit. Und: Wir werden derzeit auch wirklich oft dafür bestraft.

Sechs Punkte haben Sie aus den vergangenen fünf Spielen geholt. Das ist ordentlich, reicht aber nicht für das oberste Regal.

GÜNES: So ist es. Wir könnten auch dort stehen, wo Germaringen ist. Dafür müssten wir aber unsere Chancen nutzen und Spiele wie jetzt am Sonntag gegen Legau gewinnen, statt 1:2 zu verlieren.

Ist das Derby in dieser Woche schon Thema?

GÜNES: Selbstverständlich. Andererseits sind wir auch sehr bei uns selbst und schauen nur von Spiel zu Spiel. Wir wissen auch, dass wir generell jedes Spiel ernst nehmen müssen.

Germaringen ist Dritter. Überrascht Sie das?

GÜNES: Sie hatten einen sehr guten Saisonstart, in den vergangenen fünf bis sechs Wochen aber auch nicht mehr überragende Ergebnisse. Nein, Germaringen überrascht mich nicht. Sie haben einen Trainer, der weiß, wie man ein Team auf Kurs hält. Und zudem seit Jahren eine tolle Jugendarbeit.

Kaufbeuren ist Underdog in dem Derby. Das kann aber nicht der Anspruch der SVK sein?

GÜNES: Von der Historie her gesehen, richtig. Aktuell habe ich aber kein Problem damit, Underdog zu sein. So oder so: Ich will das Spiel gewinnen.