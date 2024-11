Das erwartet Besucher am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell

Der Weihnachtsmarkt in Hirschzell ist zwar der kleinere in Kaufbeuren, zieht aber dennoch jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Das liegt nicht nur an der gemütlichen Stimmung im Schneiderstadel, sondern vermutlich auch an den zahlreichen Marktständen und der musikalischen Untermalung.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell

Name: Weihnachtsmarkt Kaufbeuren-Hirschzell

Ort: Im Schneiderstadel Ecke Bärenseestraße/Auweg, 87600 Kaufbeuren-Hirschzell

Termin: 23.11. bis 24.11.2024

Umfang: Markt im Stadel mit Ständen, Essen und Trinken, Alphornbläsern

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell statt?

Der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell hat am Samstag, 23. November von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24. November von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Er findet wie jedes Jahr im Schneiderstadel statt.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell geboten?

Besucher des Weihnachtsmarktes in Kaufbeuren-Hirschzell finden neben leckeren Speisen und Getränken zahlreiche Marktstände mit Weihnachtsdekorationen, Geschenkideen, Kränzen und Gestecken, Socken und getöpferten Waren. Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird laut Veranstalter an eine soziale Einrichtung gespendet. Für die musikalische Untermalung sorgen Alphornbläser, Kinderchor und Musikverein.

Wo kann ich beim Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell parken?

Der Ortsteil Hirschzell liegt im Süden Kaufbeurens. Wer mit dem Auto anreist, kann das Fahrzeug an allen öffentlichen Parkplätzen nahe der Bärenseestraße und am Auweg abstellen.

Anreise: Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt nach Kaufbeuren-Hirschzell?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann mit dem Zug zum Bahnhof Kaufbeuren gelangen. Von dort aus fahren Busse nach Hirschzell, die Haltestelle Bärenseestraße liegt in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt.

