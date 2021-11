Kaufbeurer Martinsfinken geben Jubiläumskonzert

Die Kaufbeurer Martinsfinken blicken bei einem beeindruckenden Jubiläumskonzert auf 75 Jahre eigene Historie und mehrere Jahrhunderte Chormusik zurück.

18.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Schlange war lang am Hauptportal der Kaufbeurer Martinskirche – und das wäre sie wohl auch ohne die coronabedingten Einlass-Kontrollen gewesen. Denn eine festlich-würdevolle, wenn auch durch die Entwicklung bei der Pandemie leicht melancholisch-gebremste Stimmung lag in der Luft: Mit einem Jubiläumskonzert feierten die Kaufbeurer Martinsfinken, der wohl renommierteste Chor der Wertachstadt, unter Leitung von Gottfried Hahn sein 75-jähriges Bestehen. Und praktisch jeder an Chormusik Interessierte in Kaufbeuren – darunter auch viele ehemalige Mitglieder – strebte zur Stadtpfarrkirche.