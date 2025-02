300 Tiere von Hof gerettet: „Wir haben untersucht, operiert und behandelt wie am Fließband“

Insgesamt hunderte Katzen, Meerschweinchen, kleine Schweine, Zebrafinken, Kaninchen, Ziegen und Mäuse hielt eine Frau auf einem ehemals landwirtschaftlichen Hof im Oberallgäu. Das Tierheim Kempten holte vergangenen Dienstag circa 80 Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen und Mäuse direkt vor Ort ab. 180 Zebrafinken, 40 Minischweine und zwei Ziegen kamen ins Tierheim nach Augsburg.

Zwangsmaßnahme von Polizei und Tierschutz: 300 Tiere von Oberallgäuer Hof gerettet

Einige der Tiere, die das Tierheim Kempten aufnahm, seien in schlechtem Zustand, zwei mittlerweile verstorben, erklärt Tierheimleiterin Dr. Patricia Höß: „Viele haben Bissverletzungen, weil sie auf zu engem Raum gehalten wurden und sich gegenseitig bekriegt haben. Einige mussten wir operieren.“ Viele der Tiere seien nicht zahm gewesen. Deshalb habe das Tierheim Kempten laut Höß die Tiere auch mit Lebendfallen eingefangen.

Rund 300 Tiere beschlagnahmte das Veterinäramt Oberallgäu auf dem Hof. Jahrelang seien dort sehr viele Tiere unter nicht tierschutzkonformen Bedingungen gehalten worden, wie das Veterinäramt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Hinweise aus der Bevölkerung hatten das Veterinäramt auf den Fall aufmerksam gemacht.

Polizei, Veterinäramt und das Tierheim Kempten waren vor Ort im Einsatz

Die Halterin der Tiere sei der Aufforderung des Veterinäramts, die Tiere abzugeben, nicht nachgekommen. Deshalb sei eine „zwanghafte Wegnahme durch das Veterinäramt auf Kosten der Tierhalterin“ erfolgt, erklärt Julia Kopaunik vom Landratsamt Oberallgäu. Gegen die Halterin wurde ein tierschutzrechtliches Haltungs- und Betreuungsverbot verfügt. Die Polizei war zeitweise mit einer Streife vor Ort, musste jedoch nicht einschreiten, sagt Polizeisprecher Martin Hämmerle: „Bei Einsätzen mit dem Veterinäramt sind die Halter manchmal uneinsichtig. Deshalb ist es gang und gäbe, dass wir da mitfahren.“ Dieser Einsatz sei jedoch reibungslos verlaufen.

Um die Tiere, und insbesondere die Kaninchen auseinanderhalten zu können, sprühten Höß und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Tierheim Kempten Zahlen auf das Fell der Tiere. „Wir haben untersucht, operiert und behandelt wie am Fließband“, berichtet Höß. Die kranken Tiere behalte sie noch im Tierheim in Kempten. Bei manchen sei noch nicht klar, ob sie überleben werden. Viele der anderen Tiere seien mittlerweile auf die umliegenden Tierheime in Memmingen, Marktoberdorf und Ulm verteilt worden.

Tierheim Kempten startet Spendenaufruf

Höß startete außerdem einen Spendenaufruf. Frischfutter, Heu, Stroh und Einstreu bekam das Tierheim von umliegenden Märkten wie Edeka und V-Markt oder von Privatpersonen gesponsort. Der Bedarf sei mittlerweile gedeckt. Doch für die anfallenden Tierarztkosten nimmt das Tierheim weiterhin Geldspenden entgegen.