Lügen darf man nicht. Das bringen auch Eltern ihren Kindern bei. Doch irgendwann kommt der Nachwuchs in ein Alter, in dem die Eltern rund um Weihnachten in Erklärungsnot geraten. Wie war das noch gleich all die Jahre mit dem Christkind? Ein Experte gibt Tipps für die richtigen Antworten.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Leicht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis