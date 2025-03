Abt stellt Ur-Quattro vor - und lockt einige Promis nach Kempten

Große Show bei Abt Sportsline in Kempten. Unter dem Titel „Abt and Friends“ begrüßte Firmenchef Hans-Jürgen Abt zusammen mit Ehefrau Christina und den beiden Kindern Daniel und Marina 250 Gäste aus aller Welt am Firmensitz in Kempten. Im Mittelpunkt stand die Präsentation von neuen exklusiven Sportwagen mit bis zu 1000 Pferdestärken sowie die Rennteams für die DTM und das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

Ehemalige Spieler der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft kommen zur Präsentation von Abt nach Kempten

Zu den Gästen der 90-minütigen Show gehörten die Geschäftsführer von Cupra, Wayne Griffiths, Bugatti, Mate Rimac und der General Manager von Red Bull, Robert Hohensinn. In der ersten Reihe begrüßte Sportmarketing-Chef Harry Unflath die ehemaligen Nationalkicker Felix Magath, Thomas Helmer und Kalle Riedle.

Bei der Präsentation besinnt sich die 1896 gegründete Autoschmiede auf die Anfänge von allradgetriebenen Sportwagen. Abt baut gerade 25 Ur-Quattros. Auf der Basis des Oldtimers, der in den Jahren 1980 bis 1991 bei Audi vom Band lief, gibt es nun 25 Fahrzeuge mit moderner Technik. 560 PS-Motor mit spezieller Kardanwelle, speziellen Schmiedekolben, und exklusive Innenausstattung mit Ledersitzen und Überrollkäfig. „Der Einführungspreis liegt bei 280.000 Euro, ab morgen steht eine drei vorne dran“, scherzte Daniel Abt bei der Präsentation im Motorsportzentrum.

Die Ex-Fußballstars Thomas Helmer, Felix Magath und Kalle Riedle. Foto: Ralf Lienert

Für Abt ist das die erste Zusammenarbeit auf diesem Level mit einem Hersteller

Dort stellten die Äbte den Ausbau ihrer Partnerschaft mit Cupra vor. Ab 2026 können Kunden direkt im offiziellen Konfigurator der spanischen Marke Sondermodelle bestellen, die von Abt veredelt werden. Für das Kemptener Unternehmen ist es die erste Zusammenarbeit auf diesem Level mit einem Hersteller.

Sportmarketing-Chef Harry Unflath mit Red Bull-General Manager Robert Hohensinn. Foto: Ralf Lienert

„Unsere Marken sind seit der Gründung von Cupra eng miteinander verbunden – sowohl in der Serie als auch auf der Rennstrecke“, sagte Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier.

Motorsportdirektor Martin Tomczyk stellte die neuen Rennautos für die STM vor. Er interviewte dazu den amtierenden DTM-Champion Mirko Bortolotti und seinen Teamkollegen Nicki Thiim sowie den Technikvorstand von Lamborghini, Rouven Mohr.