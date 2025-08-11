Wenn der wichtigste Satz fehlt! Das war die kurioseste Eröffnung der Allgäuer Festwoche

Am Samstag (9. August) ist es soweit: Die Allgäuer Festwoche 2025 wird feierlich eröffnet. Traditionell ist die offizielle Eröffnung einer der größten Verbrauchermessen Deutschlands einem Mitglied der Bayerischen Staatsregierung überlassen.

Dabei beenden die bekannten Politiker ihre Rede üblicherweise mit dem Satz „Die Allgäuer Festwoche ist eröffnet“. Doch manchmal geht dabei etwas schief – und ausgerechnet die fünf Worte, auf die alle warten, werden vergessen.

Fauxpaus auf der Allgäuer Festwoche: Der entscheidende Satz fehlt

Was nach einem kleinen Fauxpas klingt, entwickelte sich zu einer Anekdote, die immer wieder gerne erzählt wird. Als der ehemalige bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller an das Ende seiner Rede gelangte, wartete die Zuhörerschaft gebannt auf den entscheidenden Satz. Doch er kam nicht – Miller vergaß ihn. Sein Patzer bleibt dagegen bis heute unvergessen.

Icon Galerie 41 Bilder Mit einem feierlichen Festakt im Stadttheater in Kempten ist die Allgäuer Festwoche 2024 gestartet.

2025 kehrt der Staatsminister a. D. auf die Allgäuer Festwoche zurück: Im Rahmen des 25. Jubiläums von allgäu.tv ist er am Eröffnungssamstag um 13.15 Uhr auf der Bühne im Stadtpark zu Gast. Ob er auf diese Geschichte nochmals angesprochen wird?

Wer eröffnet die Allgäuer Festwoche 2025?

Dass hohe Polit-Prominenz aus Bayern die Allgäuer Festwoche eröffnet, hat Tradition. Unter anderem Horst Seehofer, Edmund Stoiber, Günther Beckstein und Franz-Josef Strauß gaben sich auf der größten Wirtschaftsmesse der Region bereits die Ehre. Im vergangenen Jahr hielt Eric Beißwenger, der erste Europaminister aus dem Allgäu, die Eröffnungsrede. Und heuer?

2025 wird die Allgäuer Festwoche am 9. August vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eröffnet – nach 2022 bereits zum zweiten Mal.

