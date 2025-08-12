Das ist das wohl bekannteste Maislabyrinth im Allgäu

Es ist endlich wieder sommerlich warm im Allgäu. Perfekt für einen Ferienausflug unter freiem Himmel. Neben Seen, Wandermöglichkeiten und Freilichtmuseen gibt es bei Kempten auch ein ganz besonderes Ausflugsziel im Sommer: das Allgäuer Maislabyrinth.

Besonderes Ausflugsziel im Sommer: Das Maislabyrinth bei Kempten

Es befindet sich in Leupolz, einem Ortsteil von Kempten, der zwischen der kreisfreien Stadt und der Gemeinde Betzigau (Kreis Oberallgäu) liegt. Die Besucherinnen und Besucher versuchen, in dem Labyrinth mit bis zu drei Meter hohen Pflanzen den Ausgang zu finden.

Das Labyrinth hat seit Juli wieder geöffnet und kann bis zur Erntezeit Ende September bis Anfang Oktober besucht werden.

Der Eintritt in das Maislabyrinth kostet drei Euro pro Person und sechs Euro für eine Familie. Am Eingang des Labyrinths steht eine Kassenbox, in der der Eintritt eingeworfen werden muss.

Das Allgäuer Maislabyrinth haben die Allgäuer Milchbrüder auf ihrem Gelände angelegt. Vor Ort gibt es Parkplätze und einen Milchautomaten, wo man auch Softeis kaufen kann. Gegenüber vom Maislabyrinth befindet sich eine Wiese mit Sitzmöglichkeiten.

Das ist das Allgäuer Maislabyrinth

Adresse: Lenzfrieder Str. 102, 87437 Kempten

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 21 Uhr

Preise: 3 Euro pro Person, 6 Euro für eine Familie

Ein weiteres Maislabyrinth im Allgäu gibt es auf dem Hammerhof in Lindau (Kemptener Straße 105). Das Allgäu Labyrinth in Baisweil im Ostallgäu macht dieses Jahr Pause, heißt es auf der Webseite.

Mehr Nachrichten aus Kempten und der Umgebung lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu