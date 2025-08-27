Icon Menü
Am ehemaligen Kreiskrankenhaus in Kempten wird seit Jahren auf den Baubeginn gewartet

Wohnungsbau stockt

Baubeginn lässt weiter auf sich warten: Warum passiert nichts am ehemaligen Kreiskrankenhaus?

In Kempten wird seit über zehn Jahren an einem Wohnbauprojekt getüftelt, allerdings ohne erkennbare Fortschritte. So sieht der jüngste Austausch zwischen Stadt und Investoren aus.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Links die neue Bebauung am Gottesackerweg, rechts der Kopfbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Wie es dort weiter geht, ist nach wie vor offen.
    Links die neue Bebauung am Gottesackerweg, rechts der Kopfbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Wie es dort weiter geht, ist nach wie vor offen. Foto: Matthias Becker

    Dem privaten Wohnungsbau fehlt der Schwung. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach eigenen vier Wänden gerade in der Innenstadt enorm hoch. Dem Kemptener Markt täten 100 zusätzliche Einheiten gut, da sind sich Fachleute und Laien einig. Entsprechend oft wird geschielt auf ein Objekt, das genau dieses Volumen in bevorzugter Lage verspricht. Es geht um den Kopfbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses. Rechtlich ist alles eingetütet. Doch der Baubeginn lässt weiter auf sich warten.

