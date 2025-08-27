Wohnungsbau stockt Baubeginn lässt weiter auf sich warten: Warum passiert nichts am ehemaligen Kreiskrankenhaus?

In Kempten wird seit über zehn Jahren an einem Wohnbauprojekt getüftelt, allerdings ohne erkennbare Fortschritte. So sieht der jüngste Austausch zwischen Stadt und Investoren aus.