„Ich will familiengeführte Betriebe unterstützen“

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

ANDREA WÖRLE: Die Strompreise müssen runter, was wir durch den Ausbau von sauberem Strom aus Sonne und Wind erreichen können. Wir wollen die Stromsteuer senken und bei den Netzentgelten entlasten. Wir müssen den Fachkräftemangel bekämpfen, etwa durch bessere Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote und indem wir Geflüchtete schneller arbeiten lassen. Familien sollen Beruf und Kinder besser vereinbaren können, wozu wir in die Kinderbetreuung investieren. Auch die marode Infrastruktur wollen wir reparieren, indem wir die Schuldenbremse reformieren und einen Deutschlandfonds einrichten. Als jemand vom Hof sehe ich Landwirtinnen und Landwirte als Verbündete im Umweltschutz. Ich will kleine, familiengeführte und ökologisch wirtschaftende Betriebe unterstützen.

Strompreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis