„Wir wollen heile unten ankommen“: Welche Rolle spielt Alkohol auf Allgäuer Pisten?

Nur einzelne Wolken sind an diesem Tag am Himmel zu sehen. Die Sonne scheint den Skifahrerinnen und Skifahrern ins Gesicht, die auf der Terrasse einer Oberallgäuer Alpe zum Mittagessen eingekehrt sind. Geschäftig laufen Servicekräfte auf der Terrasse hin und her. Sie bringen volle Tabletts an die Tische, darauf auch Bierkrüge und Aperolgläser, und sammeln an anderer Stelle leere Gläser wieder ein. Im Hintergrund läuft Musik, die Stimmung ist gut.

In Österreich sind jährlich 200.000 Menschen betrunken auf den Pisten unterwegs. Auf diese Zahl kommt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mit Sitz in Wien nach einer repräsentativen Studie - und warnt vor der erhöhten Unfallgefahr durch Alkoholkonsum. Doch ist Alkohol auf den Pisten auch im Allgäu ein Problem?

Tanzend laufen die Geschwister Valerie, Mirja und Julian über die Terrasse der Oberallgäuer Alpe. Wie viel Bier die drei bei ihrer guten Stimmung denn schon getrunken hätten? „Bloß Tee und Kaffee“, sagt Valerie. „Wir fahren gerne schnell. Deswegen steht alkoholfrei für uns im Vordergrund. Stimmung geht auch ohne.“

Ist es in Deutschland verboten, mit Alkohol im Blut auf die Piste zu gehen? Nein, heißt es bei der Polizei. Allerdings können die Liftbetreiber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Betrunkenen die Liftfahrt verbieten. In Italien hingegen gilt laut Versicherungskammer Bayern für Skifahrer eine Promillegrenze von 0,5. Wer mehr im Blut hat, muss ein Bußgeld zahlen. Ab 0,8 Promille gilt es sogar als Straftat.

Am Nebentisch sitzt eine Gruppe Skifahrer aus den Niederlanden. Pim und Kim Rietvinh sind mit ihren Kindern und Freunden für eine Woche Skiurlaub ins Allgäu gekommen. Gerade machen sie Mittagspause. Vor ihnen auf dem Tisch stehen leere Bier- und Aperolgläser. „Wir trinken zwar gern etwas in der Mittagspause, aber nicht viel“, sagt Kim Rietvinh. Ihr Mann ergänzt: „Ich kann gerade so Skifahren, wenn ich nüchtern bin. Wenn ich betrunken wäre, würde ich es gar nicht den Berg herunterschaffen.“ Dann zahlen sie und brechen auf. Sie wollen an der Schirmbar an der Talstation der Kanzelwandbahn auf österreichischer Seite zum Feiern.

Kim und Pim Rietvinh kommen aus den Niederlanden mit ihrer Familie und Freunden für eine Woche zum Skifahren und Feiern ins Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand. Foto: Julia Geppert

Freitags und samstags sei auf der Oberallgäuer Alpe besonders viel los, berichtet eine Servicekraft: „Sonntags kommen eher Familien und ältere Herrschaften.“ Insbesondere Touristen, die mit Reisebussen ins Skigebiet gelangen, würden auf der Hütte auch mal ein Glas mehr trinken, erzählt sie. Sie dreht sich um. Hinter ihr grölt eine Gruppe von jungen Männern.

Zahlt die Versicherung, wenn ein Skifahrer mit Alkohol im Blut auf der Piste jemand anderen umfährt? Prinzipiell übernimmt eine Privathaftpflicht auch in solchen Fällen die Kosten, sagt Julia Böhne vom Bund der Versicherten. Das ist eine gemeinnützige Verbraucherschutz-Organisation mit Sitz in Hamburg. Allerdings zahlt sie nur für Schäden und Verletzungen Dritter. Zum Beispiel die Behandlungskosten für denjenigen, der durch den betrunkenen Skifahrer verletzt worden ist. Sogar dann, wenn der Versicherungsnehmer grob fahrlässig handelt. Und Alkohol zu trinken und dann Ski zu fahren, sei fahrlässig, sagt die Sprecherin.

Ortswechsel. In der Gondel hoch zur Bergstation Fellhorn sitzen die drei Freundinnen Saskia (43), Melanie (49) und Birgit (49) aus dem Münsterland - allesamt mit einer pinken Skijacke ausgestattet. Schon seit Jahren fahren die drei mit einer Gruppe von Frauen nach Oberstdorf. Tagsüber gebe es zwar schon den ein oder anderen Kurzen auf der Piste, „aber feiern tun wir eher unten im Tal. Wir wollen alle noch heile unten ankommen“, meint Birgit. Oben an der Bergstation verabschieden sich die drei in Richtung Schirmbar auf österreichischer Seite.

Birgit, Saskia und Melanie (v.l.) fahren seit Jahren für ein gemeinsames Skiwochenende nach Oberstdorf. Foto: Julia Geppert

Gleich unterhalb der Bergstation Fellhorn hat die Bergwacht Oberstdorf ihren Skiwachtturm. Von hier aus rücken sie mit Schneemobilen oder auf Ski zu Einsätzen und Unfällen aus. An diesem Sonntag hat Skiwachtmann Dominik Speiser Dienst. Von der kleinen Terrasse vor dem Büro der Bergwacht aus hat der 49-Jährige die Piste im Blick: „Täglich haben wir bis zu 25 Einsätze.“

Natürlich ist Alkohol auf der Piste laut Speiser auch am Fellhorn ein Thema, schließlich würden die Restaurants tagsüber schon Alkohol ausschenken. Besonders am Nachmittag begegne Speiser häufig Skifahrern, die ihre Ski nicht mehr ganz unter Kontrolle hätten: „Aber dass es deshalb vermehrt zu Unfällen kommt, können wir nicht feststellen.“

Das bestätigt auch Florian Abt von der Bergwacht Region Allgäu: „Alkohol auf den Pisten ist kein großes Thema bei uns im Allgäu.“ Bei rund 2800 Einsätzen übers ganze Jahr verteilt sei vielleicht mal jemand dabei, der Alkohol getrunken hätte: „Aber es sind so wenige, da können wir für die Statistik nichts ableiten.“ Im Vergleich zu Österreich gebe es am Fellhorn keine Aprés-Ski-Schirme mitten im Skigebiet, sagt sein Oberstdorfer Kollege Speiser: „Daher haben wir auch weniger Probleme mit Alkohol auf der Piste.“ Aprés-Ski mit lauter Musik zum Tanzen gebe es an der Talstation der Fellhornbahn.

Seit 30 Jahren ist Dominik Speiser bei der Bergwacht Oberstdorf und Skiwachtmann. Foto: Julia Geppert

Dort wollen auch Philipp und seine Freunde noch hin, sagt der 18-Jährige am Rande der Piste. Zwar gebe es bessere Skigebiete für Aprés-Ski, aber sie würden ohnehin erst nach dem Skifahren am Schirm oder im Hotel etwas trinken. Dann startet der 18-Jährige seine Musik-Box, die er dabei hat, steckt sie in den Rucksack und fährt los. Die anderen folgen ihm und mit Musik und Partystimmung machen sie sich auf den Weg ins Tal.