Die schönste Kuh kommt aus Missen-Wilhams: Das ist „Mohrle“

Wer hat die schönste Kuh im Stall? Das wollte die Allgäu Milch Käse eG von seinen rund 1000 Lieferantinnen und Lieferanten wissen. Geschäftsführer Hubert Dennenmoser rief zu einem Fotowettbewerb auf und bekam über 200 Kuhfotos aus dem gesamten Allgäu zugeschickt. Die schönste unter ihnen war schnell gefunden: Bei „Mohrle“ sei Dennenmoser auf den ersten Blick klar gewesen, „das ist unsere Gewinner-Kuh.“

Besitzer von „Mohrle“ ist Familie Lerbscher aus Börlas bei Missen. Ludwig und Marlies Lerbscher haben insgesamt nur neun Kühe. Die beiden Rentner halten die Tiere als Hobby. „Wir haben uns gar keine Chancen ausgerechnet, als wir die Fotos eingeschickt haben. Aber jetzt sind wir natürlich schon ein wenig stolz auf unsere Mohrle.“ Sie sei die Leitkuh ihrer kleinen Herde und immerhin schon 18 Jahre alt.

Die Kuh aus Missen-Wilhams gehöre auch historisch ins Allgäu

Schon vor 12.000 Jahren sei die Kuh ein Notwender für die Menschen gewesen, sagt Dennenmoser: Sie habe gegessen, was der Mensch nicht verwenden konnte, habe Milch gegeben, Fleisch und Käse. Seit 4000 Jahren sei sie die lebende Notreserve für Katastrophen und dadurch dem Menschen sehr wichtig, „wenn nicht sogar heilig.“ Trotzdem bekäme die Kuh im Allgäu nicht die Wertschätzung, die sie verdiene. Die Allgäuer Kuh sei keine Turbo-Kuh, habe ein eigenes Wesen und gehöre mit diesem Wesen in die Region. Daher wolle die Allgäu Käse Milch eG die Kuh würdigen und ihre schönsten Kühe prämieren.

Den Hauptpreis, eine Ballonfahrt, übergaben die Käsekönigin Felicitas Graf und die Braunviehkönigin Lara-Marie Renz an Familie Lerbscher. Von den vier Gewinnerfotos druckt die Allgäu Käse Milch eG große Schilder, die die Lieferanten dann an ihrem Hof aufstellen können. Graf meint: „Ich finde toll, dass die verschiedenen Rassen dargestellt werden und sich jetzt jeder Betrieb aussuchen kann, womit er sich am meisten identifiziert.“ Auch Renz hält die Prämierung der Kühe für richtig: „Die Kuh übernimmt viel Arbeit und hat viele Nutzer. Das wertschätzt man viel zu wenig.“

Schöne Kühe gibt es im Allgäu unter allen Rassen

Auf dem zweiten Platz landete die Kuh Marlies von Familie Ledermann aus Unterthingau. Den dritten Platz teilten sich Kuh Lara von Familie Baldauf aus Bühl und eine noch namenlose Kuh von Familie Koch. Bei der Auswahl der schönsten Kühe habe Dennenmoser vor allem darauf geachtet, dass die verschiedenen Rassen vertreten sind.

Lesen Sie auch: So kommen die Eichelschweine auf dem Immenstädter Kalvarienberg durch den Winter