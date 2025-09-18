Betrunken und aggressiv: Mann greift Rettungskräfte und Polizisten an

In Kempten hat ein aggressiver Betrunkener am Mittwochvormittag mehrere Rettungskräfte und Polizeibeamte attackiert. Der Mann war im Rettungswagen ausgerastet.

Am Vormittag sturzbetrunken im Forum Allgäu

Laut Informationen der Polizei wurde der 42-jähriger Mann am Mittwoch gegen 09:30 Uhr im Forum Allgäu volltrunken aufgefunden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und weil er gegenüber der Polizei angab, zusätzlich noch Tabletten eingenommen zu haben, wurde er zur Überwachung mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

Randale im Rettungswagen: Betrunkener schlägt und beleidigt Rettungskräfte

Im Rettungswagen soll der Mann der Polizei zufolge randaliert haben. Dabei soll er auf einen Rettungsdienstmitarbeiter eingeschlagen und eine weitere Mitarbeiterin beleidigt haben. Im Krankenhaus wehrte er sich dann gegenüber den Polizeibeamten.

Auch dabei soll er die eingesetzten Beamten beleidigt haben. Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt und will in diesem Fall ein „priorisiertes Verfahren in Betracht ziehen“, wie es in der Polizeimeldung heißt.

