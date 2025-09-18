Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Betrunken und aggressiv: Mann greift Rettungskräfte und Polizisten an

Kempten

Betrunken und aggressiv: Mann greift Rettungskräfte und Polizisten an

In Kempten hat ein Betrunkener am Mittwoch Rettungs- und Polizeikräfte angegriffen. Er soll unter anderem die Einsatzkräfte geschlagen und beleidigt haben.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Kempten hat ein betrunkener Mann Rettungskräfte auf dem Weg zum Krankenhaus angegriffen. In der Klinik beleidigte er auch Polizeibeamte.
    In Kempten hat ein betrunkener Mann Rettungskräfte auf dem Weg zum Krankenhaus angegriffen. In der Klinik beleidigte er auch Polizeibeamte. Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie (Symbolbild)

    In Kempten hat ein aggressiver Betrunkener am Mittwochvormittag mehrere Rettungskräfte und Polizeibeamte attackiert. Der Mann war im Rettungswagen ausgerastet.

    Am Vormittag sturzbetrunken im Forum Allgäu

    Laut Informationen der Polizei wurde der 42-jähriger Mann am Mittwoch gegen 09:30 Uhr im Forum Allgäu volltrunken aufgefunden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und weil er gegenüber der Polizei angab, zusätzlich noch Tabletten eingenommen zu haben, wurde er zur Überwachung mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

    Randale im Rettungswagen: Betrunkener schlägt und beleidigt Rettungskräfte

    Im Rettungswagen soll der Mann der Polizei zufolge randaliert haben. Dabei soll er auf einen Rettungsdienstmitarbeiter eingeschlagen und eine weitere Mitarbeiterin beleidigt haben. Im Krankenhaus wehrte er sich dann gegenüber den Polizeibeamten.

    Auch dabei soll er die eingesetzten Beamten beleidigt haben. Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt und will in diesem Fall ein „priorisiertes Verfahren in Betracht ziehen“, wie es in der Polizeimeldung heißt.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden