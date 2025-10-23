Icon Menü
Café Tilia und Hebammenpraxis in Oberdorf eröffnen und wollen Begegnungsort bieten

Nicht nur für Familien

Von der Hebamme über Sportler bis zum Café-Gast: Hier treffen sich Menschen in Oberdorf

Claudia und Felix Spross haben eine alte Schreinerei in einen Begegnungsort verwandelt. So läuft ein Tag zwischen Praxisalltag und Café-Besuch ab.
Von Laura Wiedemann
    Hebamme Claudia Spross arbeitet nicht nur in der Klinik Immenstadt, sondern begleitet Familien auch vor und nach der Geburt.
    Hebamme Claudia Spross arbeitet nicht nur in der Klinik Immenstadt, sondern begleitet Familien auch vor und nach der Geburt. Foto: Laura Wiedemann

    Claudia Spross tastet über den Bauch einer jungen Frau. Ihr Kind könnte jetzt jederzeit zur Welt kommen. Weil sie bereits Wehen spürte, verbrachte sie einige Tage im Krankenhaus. Nun erzählt sie der Hebamme in Oberdorf davon. „Ich hatte noch nie solche Schmerzen“, sagt die werdende Mutter zu Claudia Spross. Steckt eine Schwangerschaftsvergiftung hinter ihren Symptomen? Was kann sie jetzt – vier Wochen vor dem errechneten Termin – noch tun, um sich auf die Geburt vorzubereiten?

