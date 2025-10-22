Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Die einzigen im Allgäu: Dieses neue Restaurant in Kempten bietet Spezialitäten aus dem Irak und Sudan

Geschäftswelt in Kempten

Das Einzige im Allgäu: Dieses neue Restaurant in Kempten bietet Spezialitäten aus dem Irak und Sudan

Eine Familie aus Dietmannsried eröffnet das Restaurant „Delinara Nani“ in Kempten. Dort vereinen sie die Küche ihrer sudanesischen und irakischen Wurzeln.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    • |
    Atheel Sheeth (links) und Safaa Hassan haben gemeinsam mit Tochter Leen Amer das „Delinara Nani“ in Kempten eröffnet.
    Atheel Sheeth (links) und Safaa Hassan haben gemeinsam mit Tochter Leen Amer das „Delinara Nani“ in Kempten eröffnet. Foto: Matthias Becker

    Sie wollen den Geschmack ihrer Heimatländer den Menschen in Kempten näher bringen: Atheel Sheeth (55), der aus dem Irak stammt, und Safaa Hassan (45), die im Sudan geboren ist, eröffnen mit dem „Delinara Nani“ ein Restaurant für babylonische und nubische Küche – das wohl einzige seiner Art in der Region. Safaa Hassan, die die Speisen zubereitet, erzählt: „Unsere Gäste sollen sich so wohl fühlen, als würden sie bei uns zuhause essen.“ Für die Eröffnung musste die Familie ihr Leben ändern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden