Das Einzige im Allgäu: Dieses neue Restaurant in Kempten bietet Spezialitäten aus dem Irak und Sudan

Sie wollen den Geschmack ihrer Heimatländer den Menschen in Kempten näher bringen: Atheel Sheeth (55), der aus dem Irak stammt, und Safaa Hassan (45), die im Sudan geboren ist, eröffnen mit dem „Delinara Nani“ ein Restaurant für babylonische und nubische Küche – das wohl einzige seiner Art in der Region. Safaa Hassan, die die Speisen zubereitet, erzählt: „Unsere Gäste sollen sich so wohl fühlen, als würden sie bei uns zuhause essen.“ Für die Eröffnung musste die Familie ihr Leben ändern.
Geschäftswelt in Kempten
