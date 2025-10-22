Geschäftswelt in Kempten Das Einzige im Allgäu: Dieses neue Restaurant in Kempten bietet Spezialitäten aus dem Irak und Sudan

Eine Familie aus Dietmannsried eröffnet das Restaurant „Delinara Nani“ in Kempten. Dort vereinen sie die Küche ihrer sudanesischen und irakischen Wurzeln.