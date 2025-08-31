Icon Menü
Der Kemptener Widerstandskämpfer Alfred Kranzfelder war am Attentat auf Hitler beteiligt. Nun wurde er geehrt.

Im Zweiten Weltkrieg

Kemptener Widerstandskämpfer: Neue Ehrung für Alfred Kranzfelder

Widerstandskämpfer aus Kempten war am Attentat auf Hitler beteiligt. Jetzt erhält er einen Gedenkort an der Marineschule in Flensburg-Mürwik.
Von Ralf Lienert
    • |
    • |
    • |
    Gedenkort für Widerstandskämpfer Alfred Kranzfelder aus Kempten in der Marineschule Mürwik.
    Gedenkort für Widerstandskämpfer Alfred Kranzfelder aus Kempten in der Marineschule Mürwik. Foto: Timm Bourry

    Vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Er forderte Millionen Todesopfer auf allen Seiten. Darunter war auch Alfred Kranzfelder aus Kempten. Der Marineoffizier war am Widerstand gegen Adolf Hitler und dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt. Er war Teil des Kreises um Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Nach seiner Verhaftung am 24. Juli 1944 wurde er vom Volksgerichtshof am 10. August 1944 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Seit 1964 gibt es den Kranzfelder-Hafen am Marinestützpunkt Eckernförde – und jetzt noch einen Gedenkort in der Marineschule Flensburg-Mürwik.

