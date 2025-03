Die beste neapolitanische Pizza Deutschlands kommt aus dem Allgäu

Bei der deutschen Meisterschaft in Hamburg schickte der Mitgründer des Amore Mio in Kempten, Alessandro Tramontana, einen seiner Schützlinge ins Rennen um die beste Pizza Deutschlands. Und der Pizzabäcker Samuele Traviglia holte prompt den Titel für die Allgäuer Pizzeria.

Der 25-Jährige überzeugte offensichtlich die Jury mit seinem Können. Seit knapp einem Jahr arbeitet der junge Italiener in der Pizzeria Amore Mio im Herzen von Kempten. Dass ihre Pizza von den fünf Jurymitgliedern der AVPN zur besten Deutschlands gekürt wurde, damit hatten die Wahl-Allgäuer nicht gerechnet. „Wir sind überwältigt! Wir sind stolz, dass wir die beste neapolitanische Pizza Deutschlands nach Kempten bringen dürfen“, so Traviglia und das Gründerteam.

„Wir haben die Pizzeria vor mehr als zwei Jahren in Kempten eröffnet, weil uns die neapolitanische Küche und vor allem die Pizza gefehlt haben. Vor einem Jahr stellten wir dann Samuele Traviglia ein und schulten ihn über einen langen Zeitraum intensiv ein“, so Amore-Mio-Mitgründer Alessandro Tramontana. Gemeinsam mit seinen Partnern Stefano Tramontana und Zafer Kan schickte er den 25-jährigen Pizzabäcker zur Meisterschaft nach Hamburg – und holte dadurch den Titel ins Allgäu.

Meisterschaft von italienischer Fachvereinigung veranstaltet

Durchgeführt wurde die Meisterschaft von der „Associazione Vera Pizza Napoletana“ (kurz AVPN), die sich für den Schutz des originalen Rezepts, die Qualität und die Verbreitung der durch das UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Pizza Napoletana einsetzt. Die AVPN wurde nach eigenen Angaben 1984 in Neapel von mehreren Pizzabäckern gegründet. Ihr Ziel: das ursprüngliche Rezept für eine neapolitanische Pizza zu bewahren. Dafür wurde in den 1990er Jahren sogar eine eigene Qualitätszertifizierung erstellt, mit einer Expertenkommission. Der Wettbewerb im Pizzabacken fand im Rahmen der Internorga-Messe, einer internationalen Messe für Gastronomie und Hotellerie, in Hamburg statt.

Samuele Traviglia (25, im Vordergrund), während des Wettbewerbs in Hamburg.

Der 25-jährige Pizzabäcker Samuele Traviglia durchlief eine intensive Ausbildung in der Kunst des neapolitanischen Pizzabackens und dessen Vorbereitung. „Wir haben viele Stunden, Tage und Wochen damit verbracht, unseren Mitarbeitern zu zeigen, wie man richtig neapolitanisch backt. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Pizza Hawaii oder Tonno – wir bleiben der neapolitanischen Küche treu“, erklärt Gründer Alessandro Tramontana.

Kemptener Pizzeria bei Meisterschaften keine Unbekannte

Bereits im letzten Jahr belegten die Italo-Allgäuer den 19. Platz weltweit für die beste neapolitanische Pizza. Das Geheimnis sei laut Tramontana, den Teig fluffig zu halten, ihn aber dennoch kross zu backen. „Wichtig sind der Teig, die Tomaten für die Soße, der spezielle Mozzarella und etwas Olivenöl. In eine echte neapolitanische Pizza gehört kein Schnickschnack wie Zucker, Milch, Öl oder Ei“, so der Neapolitaner und Wahl-Kemptener.

Der Bäcker der Sieges-Pizza: Samuele Traviglia mit seiner Auszeichnung - und dem Ticket zur Europameisterschaft.

Für den jungen Pizzabäcker aus Kempten geht es nun zusammen mit seinem Team nach Neapel. Dort kämpft er um die Europameisterschaft.