Lagerfeuer und Musik: Das ist am Wochenende beim Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt 2024 los

Am ersten Adventswochenende steigt 2024 der Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt. Wann geht es los? Was steht auf dem Programm? Gibt es einen Bustransfer zum Weihnachtsmarkt nach Schrattenbach? Wir stellen die traditionelle Veranstaltung in der Ortmitte der Oberallgäuer Gemeinde vor.

Steckbrief: Das ist der Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt 2024

Name: Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt

Ort: Kirchplatz, 87463 Dietmannsried

Termin: 30.11.2024 und 01.12.2024

Umfang: Großer Weihnachtsmarkt mit Kirchturm-Führungen und Ausstellungen

Wo sind die Stände beim Weihnachtsmarkt in Dietmannsried?

Knapp 60 Marktstände werden in der Dietmannsrieder Ortsmitte zwischen der Kirche, der alten Schule und dem Rathaus aufgestellt.

Wann ist der Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt geöffnet?

Dieses Jahr findet die Veranstaltung pünktlich zum ersten Advent am 1. Dezember statt. Am Samstag, 30. November, geht das Markttreiben um 16 Uhr los und soll laut Veranstalter gegen 21 Uhr enden. Am Adventssonntag ist der Beginn bereits um 10:30 Uhr, Schluss ist um 20 Uhr.

Was ist 2024 das Programm beim Adventsmarkt in Dietmannsried?

Nachdem Bürgermeister Werner Endres den Weihnachtsmarkt am Samstag mit der Musikkapelle Dietmannsried eröffnet hat, gibt es folgende Programmpunkte: eine Krippenausstellung im Rathaus, eine Ausstellung des Jagdverbandes im Rathaus-Foyer, eine Kreativwerkstatt mit einer Geschichtenerzählerin im Wunderwerk Allgäu (alle bis 19 Uhr) und Führungen auf den Kirchturm bis 18 Uhr. Außerdem wird es Auftritte auf der Bühne geben.

Am Sonntag wird es die beiden Ausstellungen im Rathaus von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geben. Die Kreativwerkstatt mit Geschichtenerzählerin im Wunderwerk hat zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Die Kirchturmführungen werden von 13 bis 19 Uhr stattfinden. Auf der Bühne treten zahlreiche Musikgruppen auf, bevor um 17 Uhr der St. Nikolaus mit seinen Engeln einzieht.

Busse verbinden Weihnachtsmärkte in Dietmannsried und Schrattenbach

Nicht nur in Dietmannsried selbst, sondern auch im Ortsteil Schrattenbach steigt am Adventssonntag ein Weihnachtsmarkt. Busse fahren laut den Veranstaltern zwischen 13 und 18 Uhr im Halbstundentakt von Dietmannsried nach Schrattenbach. Auf dem Weg hin und her gibt es Stopps an mehreren Bushaltestellen: an der Hauptstraße in Überbach, am Gasthaus Hirsch in Probstried, in Käsers und am Gasthaus Rössle in Reichholzried.

Weihnachts- und Adventsmärkte 2024 im Allgäu

Der Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt ist nur einer von zahlreichen Adventsmärkten, die 2024 im Allgäu steigen. In der Weihnachtszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.