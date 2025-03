Fahrprüfung erst in zwei Wochen - und trotzdem rast eine 20-Jährige über die B19

Eine 20-Jährige ist am Samstag kurz vor Mitternacht auf der B19 zwischen Immenstadt und Waltenhofen zu schnell gefahren. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte die junge Frau daher.

Raserin auf der B19: Junge Frau hätte in zwei Wochen Führerscheinprüfung

Schnell wurde klar: Die 20-Jährige hat keinen Führerschein. Sie gab an, in zwei Wochen Führerscheinprüfung zu haben. Die junge Frau erwartet nun eine Anzeige. „Ihren Führerschein wird sie nicht fertig machen dürfen und gegen den Fahrzeughalter wird ebenfalls Anzeige erstattet“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.