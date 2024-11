Zu den Ämtern (fast) nur noch mit Termin

Unter innerem Druck betritt der psychisch belastete Mann das Verwaltungsgebäude. Seinen Nachlass will er regeln, und zwar sofort. Es kommt so weit, dass er eine Mitarbeiterin in Bedrängnis bringt. Dabei sind die Kemptener Behörden nicht einmal zuständig für den Baden-Württemberger. „Mit einem Vorfilter wäre er gar nicht ins Büro gekommen“, sagt Rechtsamtsleiterin Nadine Briechle: „Das ist ein Risiko, das man sich so nicht leisten kann“. Seit einem halben Jahr beschäftigt sich die Verwaltung damit, die Sicherheit für die Beschäftigten wie auch für die Kunden zu verbessern. Gelingen soll dies mit einem neuen Terminsystem und zusätzlichem Personal an den Pforten.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übergriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis