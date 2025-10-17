Von den Sozialstunden zur Ausbildung: So hilft das Ökomobil in Kempten

Sie kümmern sich um Streuobstwiesen, pflegen Biotope und legen Teiche an: Seit 40 Jahren bietet das Ökomobil in Kempten eine Anlaufstelle unter anderem für junge Straftäter und Jugendliche, die Gefahr laufen, die Schule ohne Abschluss zu beenden. Gärtner Ewald Wesle stellte das Konzept zu diesem Anlass im Umweltausschuss des Stadtrats vor und sagte: „Die jungen Menschen kommen oft ohne Motivation, mit einem Suchtproblem oder ohne familiäre Unterstützung zu uns. Immer wieder schaffen wir es, sie zu motivieren.“
Hilfe für Jugendliche
