So geht der Heizungstausch: Warum sich diese Altusrieder gegen Gas entschieden haben

„Ich hatte ein halbes Jahr schlaflose Nächte. Was macht man?“ So wie Richard Natterer aus Altusried geht es derzeit vielen Hausbesitzern im Allgäu und in ganz Deutschland. Welche Heizung ist künftig die beste, sinnvollste, günstigste, nachhaltigste? Bei dem 49-Jährigen haben sich viele handgeschriebene Zettel angehäuft, auf denen er verschiedene Alternativen durchgerechnet hat. Dann fiel die Entscheidung: Richard Natterer tauscht seine Gasheizung gegen einen Nahwärme-Anschluss.

