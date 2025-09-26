Steigende Preise sorgen für Rekordwerte beim Wohnungskauf in Kempten

Der Traum vom Einfamilienhaus mit schönem Garten ist mittlerweile nur noch für eine exklusive Klientel finanzierbar. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist in Kempten dennoch ungebrochen. Die Folge: Interessentinnen und Interessenten weichen aus auf einen bisher günstigeren Markt. So hat der Geldumsatz beim Verkauf von Wohnungen im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert im Stadtgebiet erreicht: Mit 163 Millionen Euro lag der Wert um mehr als 40 Prozent höher als im Jahr 2023.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einzelhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis