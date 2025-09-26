Icon Menü
Immobilienmarkt in Kempten bleibt angespannt, Wohngrundstücke werden indes billiger.

Immobilienmarkt in Kempten

Steigende Preise sorgen für Rekordwerte beim Wohnungskauf in Kempten

Einzelhäuser sind für junge Familien oft nicht mehr finanzierbar. Während die Preise allgemein steigen, finden sich im Marktbericht für 2024 auch Überraschungen.
Von Jochen Sentner
    Im Baugebiet Halde-Nord sind zuletzt einige Wohnungen gekauft und bezogen worden. Im Bild ein Objekt der Thomberg-Bau GmbH.
    Im Baugebiet Halde-Nord sind zuletzt einige Wohnungen gekauft und bezogen worden. Im Bild ein Objekt der Thomberg-Bau GmbH. Foto: Ralf Lienert

    Der Traum vom Einfamilienhaus mit schönem Garten ist mittlerweile nur noch für eine exklusive Klientel finanzierbar. Die Nachfrage nach Wohneigentum ist in Kempten dennoch ungebrochen. Die Folge: Interessentinnen und Interessenten weichen aus auf einen bisher günstigeren Markt. So hat der Geldumsatz beim Verkauf von Wohnungen im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert im Stadtgebiet erreicht: Mit 163 Millionen Euro lag der Wert um mehr als 40 Prozent höher als im Jahr 2023.

