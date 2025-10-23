Größer, bunter, spektakulärer: Das bietet der Herbst-Jahrmarkt in Kempten

Wenn sich Ende Oktober der Königsplatz in ein leuchtendes Meer aus bunten Fahrgeschäften und verlockenden Düften verwandelt, ist es wieder so weit: Der Kathreinemarkt 2025 in Kempten startet. Der Jahrmarkt in Kempten bringt nicht nur bewährte Klassiker zurück, sondern hat auch einige Neuerungen parat.

Der Kathreinemarkt Kempten verwandelt den Königsplatz in ein buntes Vergnügungszentrum mit Attraktionen, Spielbuden und kulinarischen Angeboten. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Jahrmarkt 2025 in Kempten – von den Öffnungszeiten über Parkmöglichkeiten bis hin zum begleitenden Händlermarkt.

Wann ist Jahrmarkt in Kempten statt?

Der Jahrmarkt in Kempten öffnet vom Freitag, 24. Oktober, bis Sonntag, 2. November 2025 seine Pforten am Königsplatz.

Als einer der beiden großen Jahrmärkte in Kempten – neben dem Himmelfahrtsmarkt – gehört der Kathreinemarkt im Herbst zu den traditionsreichsten Märkten im Allgäu. Der klassische Rummel wird dabei wieder von Zusatzangeboten wie dem verkaufsoffenen Sonntag und dem Händlermarkt begleitet.

Öffnungszeiten Jahrmarkt Kempten: Wann darf gefahren werden?

Die offizielle Eröffnung des Kathreinemarkts findet am Freitag, 24.10., um 14.30 Uhr statt. Danach heißt es: volle Fahrt voraus! Ab dem ersten Wochenende erwarten die Attraktionen ihre Besucher täglich von 11 bis 22 Uhr.

Achtung: Am Samstag, 1. November, bleibt der Jahrmarkt in Kempten wegen des Feiertags „Allerheiligen“ geschlossen.

Diese Fahrgeschäfte gibt es 2025 auf dem Kathreinemarkt Kempten

Der Rummel in Kempten bietet 2025 eine Mischung aus bewährten Klassikern und neuen Highlights. Während Traditionsfans beim Autoscooter, Kettenflieger oder Kinderkarussell auf ihre Kosten kommen, warten auch zwei neue Fahrgeschäfte auf abenteuerlustige Besucher. Diese Fahrgeschäfte gibt es 2025 auf dem Kemptener Jahrmarkt Ende Oktober:

Autoscooter – Der Klassiker für rasante Verfolgungsjagden

Kettenflieger – Schwerelos über den Königsplatz schweben

Kinderkarussell – Für die kleinsten Rummel-Fans

Gaudi Hupferl – Traditioneller Spaß für alle

Happy Coaster – NEU in Kempten: Actionreiche Achterbahnfahrt

Coco Bongo – NEU in Kempten: Buntes Fahrgeschäft

Breakdancer – Adrenalinkick rundherum

Zusätzlich zu den Fahrgeschäften warten verschiedene Schieß- und Spielstände auf die Gäste. Kulinarisch verwöhnen die Standbetreiber beim Jahrmarkt in Kempten unter anderem mit glasierten Früchten, gebrannten Mandeln, Churros, Spiralkartoffeln, Bratwürsten, Crêpes und weiteren Köstlichkeiten.

Familientag 2025: Wann gibt es ermäßigte Preise beim Jahrmarkt Kempten?

Am Freitag, 31. Oktober 2025, ist Familientag auf dem Kathreinemarkt. An diesem Tag profitieren Besucher von reduzierten Preisen an sämtlichen Fahrgeschäften.

Händlermarkt Kempten 2025: Drei Tage Bummel-Vergnügen

Parallel zum Jahrmarkt verwandeln sich Hildegardplatz und Stadtpark in Kempten in eine Schnäppchen-Meile. Von Sonntag, 26. Oktober, bis Dienstag, 28. Oktober 2025, laden über 60 Händler täglich zwischen 10 und 18 Uhr beim Händlermarkt in Kempten zum ausgiebigen Bummeln ein.

Die Marktmeile präsentiert sich so vielfältig wie gewohnt: Kunsthandwerk, Leder- und Holzprodukte in Handarbeit, Mode, Taschen, Schirme, Schmuck, Kosmetikartikel, Haushaltswaren sowie diverse Imbissstände laden zum Entdecken und Verweilen ein.

Verkaufsoffener Sonntag in Kempten 2025

Zum Auftakt des Händlermarkts öffnen am Sonntag, 26. Oktober 2025, auch die Kemptener Geschäfte ihre Türen. Der verkaufsoffene Sonntag ermöglicht Shopping von 12.30 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt und im Forum Allgäu.

Parken beim Jahrmarkt in Kempten: Die besten Parkplätze

Obwohl die Stellflächen auf dem Königsplatz während des Kathreinemarkts belegt sind, steht die Tiefgarage am Königsplatz weiterhin zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Kemptener Innenstadt zahlreiche weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Jahrmarkt:

Parkhäuser:

Parkhaus Colosseum (am Kino)

Parkhaus Forum Allgäu

Parkhaus ehemaliger Galeria Kaufhof

Parkhaus Kronenstraße

Weitere Parkplätze:

Hildegardplatz

Illerdamm

Rottachstraße im Pfeilergraben

Neben der Feuerwehr

Vereinzelt in der Salzstraße

Bus-Änderungen während des Kathreinemarkts 2025: ÖPNV in Kermpten

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte beachten: Die Bodmanstraße zwischen Zentrum und Salzstraße ist von Sonntag, 19. Oktober, bis Dienstag, 4. November 2025 gesperrt. Die Bushaltestellen E1, E2 und E3 am Zentrum können daher nicht angefahren werden. Die Kemptener Verkehrsgesellschaft Mona hat Ersatzhaltestellen eingerichtet:

Bussteig D1 : Linie 50 Richtung Buchenberg/Isny, Linien 64 und 65 Richtung Kempten Hauptbahnhof, Linie 80 Richtung Kreuzthal

Bussteig D2 : Linie 3 Richtung Lenzfried/Ostbahnhof

Bussteig A4 : Linie 3 Richtung Im Stiftallmey, Linie 9 Richtung Lindauer Straße/Aybühlweg (CamboMare), Linie 200 Richtung Im Stiftallmey