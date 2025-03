Wohnhaus in Flammen - Großalarm für Feuerwehr in Kempten

Großeinsatz am späten Sonntagabend in Kempten: Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schellenbergstraße brach gegen 22.15 Uhr ein Feuer aus.

Die Feuerwehr Kempten, Rettungsdienste und Polizei rückten mit einem Großaufgebot zu dem mehrstöckigen Wohnhaus aus. Als sie eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dachgeschoss und aus dem Dach, das Feuer war schon von Weitem zu sehen.

Das Haus wurde umgehend evakuiert, über eine Drehleiter begannen die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten.

Feuer am Sonntag in Kempten - Ursache noch unklar

Ob Menschen bei dem Feuer verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch die Brandursache war am Sonntagabend noch völlig offen.

Bei Redaktionsschluss gegen 23.15 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an.

Erst am Samstag hatte ein Brand im Westallgäu für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In Thumen, einem Gemeindeteil von Sigmarszell nahe Lindau, war ein Dachstuhl in Brand geraten. Ein Anwohner hatte ein Zischen und einen Knall gehört, berichtete die Polizei . Wenig später stand der Balkon im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Von dort schlugen die Flammen auf den Dachstuhl über.

Bis zu 120 Einsatzkräfte versuchten dann, den Brand in den Griff zu bekommen. Ihr Problem: Es haperte an der Wasserversorgung. Kaum waren mehrere Schläuche im Einsatz, fiel der Wasserdruck massiv ab, schilderten Einsatzkräfte. Und das war kein Einzelfall in Thumen.

Das ist die Feuerwehr Kempten

Die Freiwillige Feuerwehr Kempten hat rund 380 ehrenamtliche Mitglieder an sieben Standorten, die über das gesamt Stadtgebiet verteilt sind.

Die Retter rücken im Jahr zu mehr als 1.000 Einsätzen aus und leisten nach eigenen Angaben knapp 50.000 Arbeitsstunden.

Seit 2011 werden die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -Frauen in Kempten von einer hauptamtlich besetzten Wache unterstützt.

Die Mitglieder der hauptamtlichen Wache stellt das Kemptener Amt für Brand- und Katastrophenschutz.