Umstellung der Buslinien fällt in die Festwochen-Zeit

Mit der Einführung des Ringbusses fiel vor einem Jahr der Startschuss für eine grundlegende Umstellung des Kemptener Nahverkehrssystems. Die zentrale Umsteigestelle ZUM spielt in den Zukunftsszenarien keine Rolle mehr. Allerdings dauert es noch, bis im Bereich Klecks/Hofgarten ein Ersatz entsteht. Zwischenlösungen sind notwendig. Den Start legen die Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB) in eine spannende Zeit: Anfang August wird angepeilt - mitten in der Aufbauphase der Allgäuer Festwoche.

