Unbekannte Täter prügeln Bar-Besucher in Kempten nieder

Am Freitag gegen 23 Uhr haben zwei unbekannte Täter einen Mann in der Kemptener Innenstadt niedergeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Mann zunächst mit einem Unbekannten in einer Bar in der Kronenstraße verbal gestritten.

Als er zum Rauchen nach draußen ging, griffen ihn mindestens zwei Unbekannte an. Als er zu Boden ging, schlugen sie ihm laut seinen Aussagen weiter ins Gesicht. Der Mann erstattete am Sonntag Anzeige bei der Polizei. Dabei zeigte er den Beamten auch seine Verletzungen.

Mann in Kempten verprügelt: Polizei sucht Zeugen

So beschreibt er einen der unbekannten Täter:

ca. 1,80 Meter groß

etwa 35 Jahre alt

athletische Statur

Er sprach hochdeutsch.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909 2141 melden.

