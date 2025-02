Doch kein Faschingsumzug in Kempten: Veranstalter hätten alles „terrorsicher machen“ müssen

Die Faschingsgilde Rottach 97 gab nun über eine Internetplattform bekannt, dass der traditionelle Faschingsumzug in Kempten dieses Jahr wider Erwarten nicht stattfindet. Der Umzug war für den 1. März angesetzt. Doch die Stadt Kempten fordere von der Faschingsgilde als Veranstalter des Umzugs nun ein gesteigertes Sicherheitskonzept, sagt Präsident der Faschingsgilde Kevin Loibl: „Das können wir so kurzfristig mit so wenigen Leuten nicht umsetzen. Deshalb müssen wir den Umzug leider absagen.“

Faschingsumzug in Kempten 2025 abgesagt - Planung war bereits abgeschlossen

Vergangenen Donnerstag meldete sich die Stadt Kempten demnach bei der Faschingsgilde mit der Auflage eines „gesteigerten Sicherheitskonzeptes“. Grund dafür sei der Vorfall auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg vor wenigen Wochen, sagt Loibl: „Jetzt sollen wir alles terrorsicher machen.“ Die Stadt fordere vom Verein umfassende Fahrbahnblockierungen, sodass zum Beispiel kein Auto in die Menschenmenge fahren könne. „Aber sperren Sie mal alle Haupt- und Nebenstraßen auf der Umzugsstrecke. Das ist ein riesiger Aufwand“, meint Loibl.

Die Planung für den Umzug sei laut Loibl bereits abgeschlossen gewesen. Die Einladungen an die rund 50 angemeldeten Gruppen seien erst Ende Januar verschickt worden. Einen späteren Termin für den Faschingsumzug gibt es nicht, erklärt Loibl: „Das erste Märzwochenende ist das letzte in der Faschingssaison. Danach dürfen wir gar nichts mehr machen.“ Er bedauere, dass der Umzug nun ausfallen müsse.

Faschingsgilde kämpft schon länger um ihren Umzug

Der diesjährige Faschingsumzug stand ohnehin schon auf wackligen Beinen. Die zunehmenden zu beachtenden Vorschriften und die rückläufigen Mitgliedszahlen stellen den Verein derzeit vor Herausforderungen. Einige Mitglieder hätten sich bereits in diesem Jahr gegen die Ausrichtung des Umzugs ausgesprochen.

Ob der Umzug im nächsten Jahr stattfindet, ist bislang ungewiss. Die Route des Umzugs verläuft nämlich an der ZUM vorbei. Die wird künftig umgebaut und die Baustelle könnte den Weg für den Faschingsumzug versperren. Loibl zeigt sich jedoch hoffnungsvoll: „Intern haben wir schon über eine andere Möglichkeit für den Umzug gesprochen. Ob das dann auch funktioniert, steht noch in den Sternen.“