„Rollende Hoffnung für Thailand“ - Kemptener bringt hunderte Rollstühle und Reha-Hilfen nach Asien

Ein Thailand-Foto als Leinwand an der Wand, eine Buddha-Figur neben einem Reiseführer im Regal. In Kempten wird im Wohnzimmer von Stefan Rimmele schnell klar: Der 42-Jährige ist großer Thailand-Fan. Auf einer Urlaubsreise 2019 hat er allerdings nicht nur die Liebe zum Land entdeckt, sondern vor Ort auch Menschen mit Körperbehinderung kennengelernt. Viele von ihnen hätten keinen Rollstuhl zur Verfügung, berichtet er: „In der Fußgängerzone kroch ein Mann auf allen Vieren über den Boden. Das hat mich einfach nicht losgelassen.“

Weitere Thailandreisen folgten und der Wunsch des 42-Jährigen wuchs, Menschen mit Körperbehinderung in Thailand zu unterstützen: „Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich das Privileg habe, in Deutschland geboren zu sein. Hier gibt es noch ein funktionierendes Gesundheitssystem.“ Bei einem Unfall vor knapp 30 Jahren wurde Rimmele von einem Auto angefahren. Seitdem sitzt er selbst im Rollstuhl. Als erster Vorsitzender der Offenen Behinderten Arbeit (OBA) in Isny fing er schließlich an, Sachspenden zu sammeln. Rollstühle, Rollatoren, Dusch-Stühle, Gehböcke oder -stützen.

Rollende Hoffnung für Thailand“ soll ein eigener Verein werden

Unter dem Projektnamen „Rollende Hoffnung für Thailand“ kam Mitte Januar der Schiffscontainer mit 361 Reha-Hilfsmitteln im thailändischen Chiang Mai an. Es soll der erste von vielen sein. Schon jetzt sammelt Rimmele für den nächsten Hilfscontainer, den er im Oktober nach Thailand verschiffen will. Kemptener, die selbst einen Rollstuhl, Rollator oder Gehstützen spenden möchten, können diese beim Reha-Team Drescher und Lung in der Memminger Straße abgeben.

Die rund 6500 Euro Transportkosten für die Verschiffung des Containers konnte Rimmele über Spendengelder finanzieren. Der Transport sei jedoch schwierig, sagt der 42-Jährige. Von Rotterdam, nach Marokko, über Singapur nach Thailand. Im Januar kam der Container mit drei Wochen Verspätung an. Derzeit werden die Hilfsgüter an Krankenhäuser im ganzen Land verteilt. Dabei arbeitet Rimmele mit dem „Rajanagarindra Institute of Child Development (RICD) Wheelchair Project“ zusammen - eine thailändische Freiwilligenorganisation, die sich seit über 25 Jahren für Menschen mit Behinderungen einsetzt.

Gerade bereitet Stefan Rimmele sich darauf vor, sechs Monate auf Phuket, der größten Insel Thailands, zu verbringen: „Irgendwann will ich auf Phuket leben. Dort ist es wärmer. Die Luftfeuchtigkeit ist höher und deshalb habe ich keine Schmerzen in den Beinen.“ Während seines nächsten Aufenthalts will er zunächst den Bau eines Rollstuhlzentrums auf der Insel beobachten: „Wenn das eine Non-Profit-Organisation ist, dann geht mein nächster Spendencontainer dorthin.“