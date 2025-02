Die Ehrenamtlichen nicht alleine lassen

Die Absage von Kemptens einzigem Faschingsumzug hat viele Menschen in der Stadt enttäuscht und wütend gemacht. Wo noch im vergangenen Jahr Tausende feierten, wird es in diesem Jahr still bleiben. Zwar ist inzwischen der erste Zorn verraucht, doch die Diskussion über die hohen Sicherheitsauflagen geht weiter. Sind diese Anforderungen von Vereinen und anderen ehrenamtlichen Veranstaltern überhaupt noch zu stemmen? Sind weitere beliebte Veranstaltungen in der Stadt von Absagen bedroht?

Der schreckliche Anschlag am Donnerstag in München hat erneut auf grausame Weise vor Augen geführt, dass öffentliche Veranstaltungen wie Demonstrationen und Umzüge zur Zielscheibe von Terroristen geworden sind. Deswegen ist es unvermeidlich, alles dafür zu tun, die Teilnehmer besser zu schützen. Aber die Kommunen dürfen die Verantwortung für die Sicherheit nicht auf die Ehrenamtlichen abwälzen, die solche Events organisieren.

Hilfe der Stadt reicht nicht aus

Veranstalter haben sich an strenge Brandschutzauflagen gewöhnt. Aber mögliche Angriffe mit Autos auf Menschengruppen abzuwehren, ist etwas anderes. Ehrenamtliche dürfen mit der Verantwortung nicht allein gelassen werden, Terroranschläge zu verhindern. Diese Verantwortung können und wollen sich die Veranstalter nicht aufladen.

Deshalb reicht es nicht aus, wenn die Stadt Kempten Regeln aufstellt und verkürzte Strecken anbietet. Auch der Aufruf zu mehr ehrenamtlichem Bürgerengagement greift zu kurz. Die Verwaltung muss – gemeinsam mit den Veranstaltern – ein Sicherheitskonzept erarbeiten. Hier ist auch die Polizei gefordert, zu beraten und zu unterstützen. Die Kommune muss zudem ausreichend Straßenblockaden wie Betonblöcke und Poller anschaffen, um auch große Veranstaltungen zu schützen. Andere Städte haben das längst getan.

Freiheit nicht der Sicherheit opfern

„Eine wirkliche Sicherheit wird es niemals geben. Wir leben ständig mit einer gewissen Gefahr“, kritisieren die Verantwortlichen der Faschingsgilde Rottach 97 in einer Stellungnahme die hohen Auflagen. Und sie haben recht. Die Freiheit darf nicht der Sicherheit geopfert werden. Veranstaltungen wie der Faschingsumzug müssen so sicher wie möglich organisiert werden. Aber die Auflagen dürfen nicht die Bereitschaft ersticken, solche Events auf die Beine zu stellen.

Die Angst vor Anschlägen darf in unserer Gesellschaft nicht die Oberhand gewinnen. Man darf sich nicht von Terroristen die Art und Weise diktieren lassen, wie man lebt. Statt sich verängstigt zuhause zu verstecken, sollte man hinausgehen, feiern und denen ins Gesicht lächeln, die uns diese Freiheit nehmen wollen – vielleicht auch mit einer Pappnase von einem Faschingswagen.