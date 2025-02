Keine massenhafte Abschiebung, sondern Fokus auf Integration

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

KONSTANTIN PLAPPERT: Wie überall in Deutschland stellen hohe Energiekosten, der Fachkräftemangel und globale Unsicherheiten unsere Wirtschaft vor große Herausforderungen. Wir werden die Entgelte für das Übertragungsnetz, das die Regionen in Deutschland verbindet und massiv ausgebaut wird, schnellstmöglich auf 3 Cent pro Kilowattstunde deckeln und so den Netzausbau unterstützen. Die familienbetriebene Landwirtschaft ist für die Region unersetzlich. Auch deshalb wollen wir Landwirtinnen und Landwirte dabei stärken, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Landwirtschaftliche Tätigkeiten brauchen regionale und nachhaltige Perspektiven, um langfristig und verantwortungsvoll zu wirken. Beispielsweise ein Bürokratieabbau und weitere Unterstützung aus dem Bund.

