Mit Direktvermarktung zu mehr Wertschätzung

Direktvermarktung spielt für Allgäuer Landwirte noch immer eine untergeordnete Rolle. Doch in der Urlaubsregion bestehen eigentlich gute Voraussetzungen, heißt es vom Landwirtschaftsamt in Kempten. Zwei Beispiele, die gute Erfahrungen gemacht haben – nicht nur finanziell.

Eier, Suppenhühner, Milch, Fleisch und Honig produziert Familie Vogler auf ihrem Bio-Hof „Naturgut Allgäu“ bei Fischen. Einen großen Teil davon verkauft Vera Vogler selbst. Etwa die Hälfte am Automaten neben dem Hof. Die andere Hälfte an Großabnehmer wie Hotels, Cafés und Restaurants. Angesichts schwankender Preise auf konventionellen Vertriebswegen lohnt sich das mal mehr, mal weniger. Vera Vogler schätzt jedoch vor allem die Wertschätzung ihrer Kunden. Und: „Ich weiß, was mit unseren Tieren passiert.“

Als sie ihren Automaten vor einigen Jahren aufstellte, war das in der Region etwas Neues, sagt die 30-Jährige. Entsprechende Zweifel haben die Familie anfangs begleitet. Das Angebot wuchs jedoch immer mehr. Sogar um halb vier Uhr nachts habe bereits jemand eingekauft - um spontan Kässpatzen kochen zu können. Schichtarbeiter profitieren ebenfalls vom Automaten. „Mit einem Laden würden wir diese Menschen verpassen.“

Einkaufen am Bauernhof: Wie Direktvermarktung Oberallgäuer Landwirten Wertschätzung einbringt

Auch das Geschäft mit Großabnehmern entstand Schritt für Schritt. „Es ging los mit Bekannten, die uns nach Eiern fragten.“ Später ergab sich abseits von Ostern und anderen Phasen hoher Nachfrage ein Überschuss. Vogler bot Eier nahegelegenen Hotels an. Heute bestehe ein dichtes Netz persönlicher Kontakte. Die einen erhalten regelmäßig Ware, andere bestellen per Whatsapp.

Früher wurden Produkte im Lkw abgeholt. Heute unterhalte sie sich mit Kunden, erhalte direktes Feedback. „Und wenn man an einem Hotel vorbeifährt, in dem die eigenen Produkte verarbeitet werden, freut einen das. Manche werben mit uns. Das schafft Verbindung im Dorf und gibt einem viel zurück“, sagt Vogler.

Freilich bedeutet die Direktvermarktung zusätzliche Arbeit. Zweimal am Tag überprüft Vogler den Automaten, füllt gegebenenfalls nach. Kunden zu werben und zu pflegen, kostet Zeit. Und auch, immer wieder ein ganzes Rind in 500-Gramm-Päckchen zu vakuumieren. Die Wertschätzung, die sie erhält, ist es Vera Vogler allerdings wert.

Ähnlich ist es für Barbara Birk aus Weitnau. „Im Allgäu waren über Jahrzehnte Urlauber das zweite Standbein der Landwirte – das wollten wir aber nicht.“ Sie und ihr Mann entschieden sich, alte Rassen zu halten und damit einen Erlebnisbauernhof aufzubauen mit Seminaren und Gruppenführungen. Mit der Zeit wuchs das Interesse an den Produkten – so entstand ein Hofcafé.

Barbara Birk vom Archehof Birk in Weitnau Foto: Martina Diemand

Die eigenen Produkte selbst zu vermarkten, hat Vorteile: Die alte Rinderrasse gebe weniger Milch als heute üblich, biete aber vergleichsweise viel Fleisch. Konventionelle Vermarktung belohne das nicht. In der Direktvermarktung ist Birk freier, verkauft nun Rind-, Kalbs- und Lammfleisch. „Unser Ziel ist, alles, was anfällt, selbst zu vermarkten. Das klappt fast.“ Geschlachtet wird im nahegelegenen Seltmans, Wurst in Waltenhofen und Hindelang produziert. „Wir haben überall Einblick und wissen: Den Tieren geht es bis zum Schluss gut. Das ist schön.“

In ihren Seminaren zeigt die 45-Jährige die Arbeit auf dem Hof. „Unsere Braunen Bergschafe geben nicht viel Milch und Fleisch. Bei Führungen schätzen die Leute aber, dass sie sie streicheln können. In Kombination mit der Direktvermarktung ergibt sich ein großes Ganzes, das wirtschaftlich funktioniert“, erklärt Birk.

Direktvermarktung bedeutet auch Verbraucher-Aufklärung, sagt Barbara Birk vom Archehof Birk

Gleichzeitig geschehe in Gesprächen viel Aufklärungsarbeit: „Von der Direktvermarktung profitiert die ganze Landwirtschaft“, ist Birk überzeugt. Viele hätten noch nie ein Tier berührt, verkennen den Arbeitsaufwand und romantisieren die Landwirtschaft. „Wie soll so jemand sich ein objektives Urteil bilden? Und dann entsprechend einkaufen?“, fragt sie. Stattdessen basieren Meinungen über die Landwirtschaft immer öfter auf Skandalen. „Die meisten Landwirte wollen‘s aber gut machen.“

„Für mich ist ein Bauernhof eine Schatzkiste: Man könnte viel mehr rausholen als nur Milch.“ Birk verkauft auch etwa Leder, spielt mit dem Gedanken an Ohrringe aus Horn. Die Vermarktung sämtlichen Fleischs scheitere manchmal an den Kochfähigkeiten der Verbraucher. Also Kochkurse anbieten? „Möglich ist viel – nur die Zeit dafür fehlt.“

Als nächstes Projekt ist eine „Weiße Linie“ angedacht. Also die eigene Milch selbst vor Ort weiterzuverarbeiten. Um einen weiteren Teil der Wertschöpfung am Hof zu behalten. Und gezielt mit dem eigenen Engagement für die Produkte werben zu können.

Zweites Standbein Mehrere Einnahmequellen bewirken laut Landwirtschaftsamt Risikostreuung und größere Unabhängigkeit. Möglichkeiten gibt es verschiedene, etwa: Urlaub auf dem Bauernhof

Erlebnisbauernhof: Mit Angeboten wie Kindergeburtstagen, Jahresprogramm, Teambuilding.

Soziale Landwirtschaft: Seniorenwohnen oder etwa Kindergarten am Hof.

Solidarsiche Landwirtschaft: Mehrere private Haushalte tragen Kosten und Risiken des Betriebs und erhalten im Gegenzug den Ernteertrag.