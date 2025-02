„Wir wollen die Unternehmenssteuer senken“

Die Stimmung in der Wirtschaft ist schlecht. Wo sehen Sie die größten Probleme, aber auch die entscheidenden Chancen für die heimischen Unternehmen? Und was wollen Sie/Ihre Fraktion für die Landwirte im Allgäu anpacken?

MECHTHILDE WITTMANN: Die Wirtschaft leidet massiv unter der verfehlten Politik der Ampel. Es braucht einen echten Politikwechsel! Wir wollen die Unternehmenssteuer auf 25 Prozent senken, Überstundenzuschläge steuerfrei machen und Rentner können bis zu 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Für unsere Landwirte fordern wir die sofortige Rückkehr der Agrardieselvergütung und die Freigabe der Wolfsjagd, um die Weidetierhaltung zu schützen. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll dauerhaft bei 7 Prozent bleiben.

Mechthilde Wittmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis