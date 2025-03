Der Minigolfplatz zerstört, ihr Mann schwer krank: „Wie viel erträgt ein Mensch noch?“

Es regnet, ist kalt und auf den dunkelroten Minigolfbahnen, umgeben von grüner Wiese, hohen Tannen und Felswänden, liegen Laubblätter vom Herbst und Winter. Aber auch Hindernisse liegen kreuz und quer in der Wiese, Müll, ein herausgerissenes Holzgeländer der steilen Steintreppe, die den oberen mit dem unteren Teil der Anlage im Steinbruch verbindet.

Eine blaue, in Fetzen geschnittene Plane vor dem Schuppen flattert im Wind. Türen von dem Kiosk und der kleinen roten Hütte, in der die Pächter Sabine und Dominikus Eisele Geräte lagern, wurden herausgerissen. Nun sind die Löcher provisorisch mit Tisch- und Holzplatten in verschiedenen Farben und Formen zugenagelt.

Icon Vergrößern Vandalen schmissen Möbel umher, rissen Hindernisse der Golfanlage aus der Erde und besprühten Boden, Wände, Türen und Pflanzen mit blauer Farbe. Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Vandalen schmissen Möbel umher, rissen Hindernisse der Golfanlage aus der Erde und besprühten Boden, Wände, Türen und Pflanzen mit blauer Farbe. Foto: Julia Geppert

Vandalen richten Chaos auf Kemptener Minigolf-Anlage an

Zwischen Dienstag, 18. und Samstag, 22. März sind laut Polizei mehrere Personen in die Minigolfanlage eingebrochen. Immer noch sucht die Polizei nach Hinweisen. Zeugen können sich unter der Nummer 0831/9909-0 melden.

Zurück auf dem Minigolfplatz: „Am Tor oben habe ich schon gesehen, dass etwas anders ist. Das Schloss hing ganz komisch da“, erzählt Sabine Eisele (53). Am Samstag fuhr sie zur Anlage, um Sandkastenspielzeug für ihren zweijährigen Enkel zu holen. Ihre Tochter war mit ihm aus Ulm zu Besuch, denn Dominikus Eisele feierte seinen 67. Geburtstag.

Minigolf-Anlage in Kempten: Familie Eisele ist schockiert

Direkt ging Eisele durch den Kopf: „Oh Gott, was ist hier passiert?“. Als sie ankam, bemerkte sie das Ausmaß der Zerstörung. Umgeworfene Altöltonnen, blaue Sprühfarbe an Fenstern, Türen, Hauswänden, Pflanzen und Treppen, kaputte Glasscheiben, zerstörte Gegenstände auf der Anlage, zerbeulte Sicherheitstüren. Möbel und elektrische Geräte waren auf dem Platz und der Terrasse verteilt.

„Oh hier liegt noch was, ein Wischmopp im Gebüsch“, bemerkt sie, als sie ein paar Tage später über den Platz läuft. Auch Mülleimer und kaputte Blumenkästen liegen zerstreut in der Hecke, Erdhaufen auf den Golfbahnen und leichte Ölschlieren zeichnen sich in einer Pfütze ab.

Icon Galerie 21 Bilder Vergangenen Samstag bemerkte die Pächterin Sabine Eisele die Zerstörung auf ihrer Minigolfanlage. So sieht die Anlage jetzt aus, nachdem die Familie schon grob aufgeräumt hat.

Das Gröbste haben sie schon aufgeräumt. „Toll war das nicht, zu Hause saßen Geburtstagsgäste“, sagt Eisele. Ihren MS-erkrankten Mann habe sie zwei Tage zuvor aus dem Krankenhaus geholt. Die Ärzte haben den Verdacht auf eine Hirnhautentzündung und eine kleine Hirnblutung bei Dominikus Eisele.

Ein Schicksalsschlag nach dem anderen: Sabine Eisele erzählt

„Da fragt man sich schon, wie viel erträgt ein Mensch noch?“, sagt Sabine Eisele. Vor etwa 13 Jahren bekam Dominikus Eisele seine Diagnose Multiple Sklerose. In den vergangenen Jahren habe sich sein Zustand verschlechtert, und vor etwa einem Jahr entschied sich das Ehepaar, den Minigolfplatz abzugeben.

Zuerst fanden Sie keinen Nachfolger und führten die Anlage im vergangenen Sommer mit der Unterstützung eines Mitarbeiters weiter. Nun hätten die Pächter einen Nachfolger, jedoch ist die frühere Eigentümerin des Grundstückes verstorben und somit liege die Zukunft der Anlage in den Händen der Erbinnen.

Wie geht es weiter mit der Minigolf-Anlage in Stankt Mang in Kempten?

Auch das bereitet Sabine Eisele Sorgen. „Das Schlimmste wäre, die Anlage zurückbauen zu müssen“, sagt sie. Die Testamentseröffnung ist im April, bis dahin ist Geduld gefragt. An sich habe der neue Pächter schon die mündliche Zusage im Winter 2024 bekommen. In diesem Sommer bleibt die Anlage geschlossen.

Icon Vergrößern Sabine Eisele will Hoffnung bewahren: „Oma Allgäu kämpft weiter, das bekommen wir hin!“ Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Sabine Eisele will Hoffnung bewahren: „Oma Allgäu kämpft weiter, das bekommen wir hin!“ Foto: Julia Geppert

Auf die Frage, wie sie Hoffnung bewahrt, atmet Eisele tief ein, aber antwortet lächelnd: „Die Hoffnung stirbt zuletzt und wie mein Vater immer gesagt hat: hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht es“. Sie versuche nach vorn zu schauen. Zu Hause pflegt sie ihren Mann, der kaum etwas allein machen kann. Kraft gibt ihr ihre Familie und vor allem ihr zweijähriger Enkel, erzählt Eisele und sagt: „Oma Allgäu kämpft weiter, das bekommen wir hin!“