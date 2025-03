Nazi-Zeit in Kempten: Stelen im Stadtraum informieren, wie es damals zuging

Wie schlug sich die NS-Zeit in Kempten nieder? Antworten auf Fragen wie diese sollen künftig fünf Informations-Stelen geben, die im Stadtraum aufgestellt werden. Mit Texten, Fotografien und Zeittafeln erzählen sie kurz und prägnant über die Jahre des Nationalsozialismus in Kempten. Das Projekt des Kulturamtes betreut die Oberallgäuer Historikerin Dr. Veronika Heilmannseder. Auf den Stelen sollen zentrale Themen aus der Zeit von 1933 bis 1945 so dargestellt werden, dass Lesende sich auf die Schnelle informieren können, berichtete Heilmannseder in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Damit sie ansprechend gestaltet sind, wurde ein Grafikbüro hinzugezogen. Außerdem achtete Heilmannseder darauf, dass die Texte und Daten wissenschaftlich fundiert aufbereitet sind. Hergestellt werden die Stelen aus hochwertigem Metall; eventuellen Vandalismus sollen sie durch eine Antispray-Beschichtung trotzen.

Wo stehen die Stelen? Geplant sind folgende Standorte und Themen:

Am Rathausplatz geht es um die von den Nazis betriebene Gleichschaltung von Politik und Verwaltung.

Die Stele an der Allgäuhalle widmet sich den Veranstaltungen der NSDAP und dem dort eingerichteten KZ-Außenlager mit ihren Zwangsarbeitern.

Auf dem Köngisplatz, dem seinerzeitigen „Platz des Führers“, geht es um die Militarisierung und Appelle der Hitlerjugend.

Am Kornhaus erfahren Lesende etwas über die NSDAP-Gesellschaft.

Um die NS-Rechtsprechung und das jüdische Leben geht es bei der Stele am Residenzplatz in Richtung Klostersteige.

Die Stelen sind in einem apricotfarbenen Ton gehalten

Rund 90.000 Euro werde das Projekt insgesamt kosten. Da es für das Aufstellen von Informationsstelen zur NS-Zeit staatliche Fördermittel gibt, muss die Stadt nur 25.000 Euro selbst übernehmen. Veronika Heilmannseder rechnet damit, dass die ersten Stelen, die in einem apricotfarbenen Ton gehalten sind, im Mai installiert werden. Das sei jedoch von der Witterung und von Baustellen abhängig.

Die Platzierungen seien nicht einfach gewesen, sagte sie im Kulturausschuss. Schließlich sollten die Stelen weder den Verkehr behindern noch eine Feuerwehrzufahrt blockieren oder Parkplätze wegnehmen. Wegen der massiven Fundamente musste auch die Lage von Kabeln im Erdboden beachtet werden. Die Stele an der Allgäuhalle, auf deren Platz Appelle stattfanden, ist interaktiv angelegt: Metallrahmen im Boden fordern zum Stillstehen auf. Damit könne man spüren, wie es den Gefangenen seinerzeit ergangen ist.