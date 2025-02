Bauen oder Bäume? Neubau an der Allgäuhalle lässt alten Streit zum Umweltschutz in Kempten hochkochen

Plötzlich waren sie weg: Vier alte Linden hinter der ehemaligen Zulassungsstelle in der Kottener Straße. Am Freitag fällten Bauarbeiter die Bäume, noch bevor sich Demonstranten für deren Erhalt einsetzen konnten. Man habe sie vor vollendete Tatsachen gestellt, sagt Gesine Weiß vom Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten, der die Protestaktion organisiert hatte. Hinter der Fällung steht ein Vorhaben der Baugenossenschaft (BG) Kempten. Diese will in das leer stehende Gebäude einziehen. Neben der neuen Verwaltungszentrale sollen in einem Anbau Lager- und Maschinenräume entstehen. Alexandra Vogt, Sprecherin des BG-Vorstands, sagt: „Es muss saniert werden. Weil die Bäume so nah an der Fassade stehen, geht das aber nicht ohne Fällung.“

