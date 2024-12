Café "Auszeit" eröffnet bei Reischmann, Hanfladen zieht in die Fußgängerzone

Er sei leidenschaftlich gerne Gastgeber, sagt Angelo Signore. Schon als Jugendlicher kellnerte er in einer Eisdiele, später unter anderem in einer Skihütte. Jetzt wagt der 47-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet das Café „Auszeit“ unter dem Dach von Mode Reischmann. „Komm‘ zu mir in den Laden und komm‘ runter“, sagt Signore über das Konzept. Die Räume kennt er bereits aus der Vergangenheit.

