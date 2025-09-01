Parkplätze am Illerdamm: Darum sind dort ab September Kameras angebracht

Um die Parksituation in Kempten besser zu steuern, errichtet die Stabsstelle Smart City ein Parkraum-Monitoring mit zwei Kameras am Illerdamm. Der Grund ist der anstehende Neubau des Illerstegs. Während der Bauarbeiten wird der direkte Weg von den Parkplätzen entlang des Illerdamms und am Stadion über den Illersteg in die Innenstadt vorübergehend nicht mehr möglich sein, teilt die Stadt mit.

