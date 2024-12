Mit Live-Musik und Krippenausstellung: Das ist der Oyer Weihnachtsmarkt am Wochenende

Der Oyer Weihnachtsmarkt feiert Jubiläum: Er findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Am dritten Adventswochenende können sich Besucher in Oy-Mittelberg unter anderem auf Händlerbuden, Musik und eine Krippenausstellung freuen.

Die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung lesen Sie hier.

Steckbrief: Das ist der Oyer Weihnachtsmarkt 2024

Name: 10. Oyer Weihnachtsmarkt

Termin: vom 13.12. bis zum 15.12.2024

Ort: im Kurpark und Kurhaus, 87466 Oy-Mittelberg

Umfang: Marktstände, Krippenausstellung, Musik, täglich wechselndes Rahmenprogramm

Veranstalter: Brauchtum Förderverein Oy e.V.

Wann und wo findet der Oyer Weihnachtsmarkt 2024 statt?

Der Oyer Weihnachtsmarkt findet auch 2024 im Kurpark und im Kurhaus Oy statt. Die genauen Öffnungszeiten lauten:

Freitag, 13. Dezember von 16 bis 21 Uhr

Samstag, 14. Dezember von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember von 13 bis 19 Uhr

Das ist auf dem Oyer Weihnachtsmarkt 2024 geboten

Auf dem Oyer Weihnachtsmarkt gibt es neben Händlerständen ein weihnachtliches Kinder- und Musikprogramm sowie zahlreiche Leckereien, darunter Glühwein, Raclette oder Crêpes. An Feuerschalen können sich Besucher aufwärmen. Im Kurpark gibt es zudem eine Krippe mit lebensgroßen Figuren. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Das Highlight ist auch in diesem Jahr die Krippenausstellung im Saal und Foyer des Kurhauses. Im Obergeschoss gibt es zudem Kinderschminken, Bastelkurse und eine Spielecke. Täglich um 18.15 Uhr findet dort zusätzlich ein Bilderbuchkino statt.

Welches Programm gibt es auf dem Oyer Weihnachtsmarkt 2024?

Im Pavillon des Oyer Kurparks gibt es laut Veranstalter an allen drei Tagen ein abwechslungsreiches Musikprogramm:

Freitag, 13. Dezember

16 Uhr: Alphornbläser Oy

16.30 Uhr: Kindergarten Mittelberg

17.30 Uhr: Ministranten Oy/S‘Christkind

18.30 Uhr: Musikkapelle Schwarzenberg

19.30 Uhr: Hofelar Trio

20.30 Uhr: Musikkapelle Maria Rain

Samstag, 14. Dezember

16 Uhr: Alphornbläser Mittelberg

16.30 Uhr: Kindergarten Mittelberg

17.30 Uhr: Ministranten Oy/S‘Christkind

18.30 Uhr: Harmoniemusik Oy

19.30 Uhr: Laudatio Chor

20.30 Uhr: Musikkapelle Mittelberg-Faistenoy

Sonntag, 15. Dezember

13 Uhr: Alphornbläser Oy-Mittelberg

13.30 Uhr: Jugendkapelle Oy-Mittelberg

14.30 Uhr: Akkordeonclub Günzach

15.30 Uhr: Quintett der Harmoniemusik Oy

16.30 Uhr: Kinderchor Oy mit Kathrin und Melanie

17.30 Uhr: Ministranten Oy/S‘Christkind

