Parkplatz am Illerdamm in Kempten: Das bedeuten die Kameras bei den Parkplätzen

Parkplätze in Kempten

Parkplätze am Illerdamm: Darum sind dort ab September Kameras angebracht

Das Parkplatz-Areal am Illerdamm in Kempten wird mit Kameras unter die Lupe genommen. Was der Grund dafür ist und was das für Autofahrer bedeutet.
Von Dominik Riedle
    Die Kameras sollen an der Ecke Illerdamm/Karl-Diem-Weg sowie am nördlichen Ende des Illerdamms installiert werden.
    Die Kameras sollen an der Ecke Illerdamm/Karl-Diem-Weg sowie am nördlichen Ende des Illerdamms installiert werden. Foto: Matthias Becker

    Um die Parksituation in Kempten besser zu steuern, errichtet die Stabsstelle Smart City ein Parkraum-Monitoring mit zwei Kameras am Illerdamm. Der Grund ist der anstehende Neubau des Illerstegs. Während der Bauarbeiten wird der direkte Weg von den Parkplätzen entlang des Illerdamms und am Stadion über den Illersteg in die Innenstadt vorübergehend nicht mehr möglich sein, teilt die Stadt mit.

