Polizistinnen in Kempten offenbar heimlich in der Umkleidekabine gefilmt

Schwerer Verdacht beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten: In der Umkleidekabine einer Dienststelle sollen Beamtinnen heimlich gefilmt worden sein.

Die Polizei wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Die Ermittlungen hat jedoch die Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. Diese bestätigte die Vorwürfe nun auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach wird bereits seit dem Jahr 2023 wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen ermittelt.

Hat ein Mann Polizistinnen in Kempten in der Umkleide fotografiert?

Dem oder der Beschuldigten werde vorgeworfen, im Frühjahr 2023 in der Polizeidienststelle heimlich Bilder, insbesondere von Polizistinnen, gemacht zu haben. Die dafür installierte Kamera sei in den betroffenen Räumen entdeckt worden. Der Fall flog auf - die Ermittlungen begannen.

Inzwischen habe sich „der Tatverdacht im hinreichenden Maße gegen eine Person erhärtet“, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten mit. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Polizeibeamten handelt, wollte die Staatsanwaltschaft bislang nicht bestätigen. Die Ermittlungen seien inzwischen schon abgeschlossen. Doch eine rechtskräftige Entscheidung gebe es bislang noch nicht.

Der Fall liege nun bei Gericht. Möglich sei nun es etwa, dass es zu einem Prozess kommt. Oder aber, dass das Verfahren eingestellt wird. Warum der Fall erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangte, konnte der Sprecher am Dienstag nicht beantworten. Weitere Details würden aber in den kommenden Tagen folgen.

Polizei Kempten: Polizistinnen heimlich gefilmt?

Über den Fall hatten zunächst mehrere Medien berichtet. Dabei hieß es, es handle sich um einen Fall, der sich im Dezember vergangenen Jahres ereignet haben soll. Der Verdächtige sei ertappt worden, gegen ihn werde bereit ermittelt, hieß es weiter unter Berufung auf einen „Whistleblower“ bei der Polizei.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wollte sich auf Anfrage der Allgäuer Zeitung am Montagabend nicht zu dem mutmaßlichen Vorfall äußern.

